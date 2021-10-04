Як Саакашвілі вдалося непомітно прорватися до Грузії

Державна прикордонна служба України розпочала службове розслідування за фактом можливого нелегального виїзду з України в Грузію глави Виконавчого комітету реформа Міхеїла Саакашвілі.
Про це повідомив в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, політик міг незаконно перетнути кордон на морському поромі з Чорноморська в Батумі в вантажному автотранспорті.
"За даними джерел Цензор.Нет, у Держприкордонслужбі розпочато службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Виявляється, у прикордонній базі немає відміток про виїзд Саакашвілі з країни. А порядок огляду порома дуже строгий, машини відправляються на сканер. Можливо, в зв'язку з цими обставинами, а можливо, з інших причин, але начальник Одеського управління Держприкордонслужби на період службового розслідування відсторонений від займаної посади", – написав Бутусов.
Що відомо про затримання
- Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Але його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту, МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- У свою чергу прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.