Як Саакашвілі вдалося непомітно прорватися до Грузії

Начальник Одеського управління Держприкордонслужби тимчасово відсторонений від займаної посади

Саакашвілі морем потрапив в Грузію, але до політика є питання. Колаж "Сьогодні"

Державна прикордонна служба України розпочала службове розслідування за фактом можливого нелегального виїзду з України в Грузію глави Виконавчого комітету реформа Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомив в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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За його словами, політик міг незаконно перетнути кордон на морському поромі з Чорноморська в Батумі в вантажному автотранспорті.

"За даними джерел Цензор.Нет, у Держприкордонслужбі розпочато службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Виявляється, у прикордонній базі немає відміток про виїзд Саакашвілі з країни. А порядок огляду порома дуже строгий, машини відправляються на сканер. Можливо, в зв'язку з цими обставинами, а можливо, з інших причин, але начальник Одеського управління Держприкордонслужби на період службового розслідування відсторонений від займаної посади", – написав Бутусов.

Що відомо про затримання

Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Але його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.

Після арешту, МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.