Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Власть События

"Сможет идти куда захочет": премьер Грузии рассказал, когда Саакашвили вернется в Украину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 октября, 13:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам главы правительства, о помиловании или сокращении срока заключения бывшего президента Грузии не может быть речи
Гарибашвили заявил, что Саакашвили должен полностью отсидеть срок. Фото: 112.ua
Гарибашвили заявил, что Саакашвили должен полностью отсидеть срок. Фото: 112.ua

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанный Михеил Саакашвили должен обязательно отсидеть в тюрьме. В Украину он сможет вернуться только после отбывания наказания.

Об этом сообщает Имеди.

Реклама

Глава правительства отметил, что бывший президент Грузии просит сотрудников тюрьмы вернуть его в Украину. Он с иронией заявил, что власти Грузии не спали, поэтому незаметно приехать-уехать не получилось.

"Сейчас он настойчиво просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении... Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приезд ничего бы не было?" – сказал Гарибашвили.

Относительно гражданства Украины, премьер отметил: то, что Саакашвили отказался от грузинского паспорта – это унижение.

Реклама

"Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет", – заявил он.

Также по словам главы правительства, о помиловании или сокращении срока заключения не может быть речи.

"Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорен к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией", – отметил премьер.

Реклама

Читайте также:

Убийства трех лидеров оппозиции: Саакашвили обвинили в жутком плане

Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.61

Российский рубль (₽)

0.36

Евро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

64 606

заболело за неделю в Украине

+44%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять