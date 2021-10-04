"Сможет идти куда захочет": премьер Грузии рассказал, когда Саакашвили вернется в Украину

По словам главы правительства, о помиловании или сокращении срока заключения бывшего президента Грузии не может быть речи

Гарибашвили заявил, что Саакашвили должен полностью отсидеть срок. Фото: 112.ua

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанный Михеил Саакашвили должен обязательно отсидеть в тюрьме. В Украину он сможет вернуться только после отбывания наказания.

Об этом сообщает Имеди.

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Глава правительства отметил, что бывший президент Грузии просит сотрудников тюрьмы вернуть его в Украину. Он с иронией заявил, что власти Грузии не спали, поэтому незаметно приехать-уехать не получилось.

"Сейчас он настойчиво просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении... Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приезд ничего бы не было?" – сказал Гарибашвили.

Относительно гражданства Украины, премьер отметил: то, что Саакашвили отказался от грузинского паспорта – это унижение.

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"Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет", – заявил он.

Также по словам главы правительства, о помиловании или сокращении срока заключения не может быть речи.

"Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорен к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией", – отметил премьер.

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