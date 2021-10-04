"Сможет идти куда захочет": премьер Грузии рассказал, когда Саакашвили вернется в Украину

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанный Михеил Саакашвили должен обязательно отсидеть в тюрьме. В Украину он сможет вернуться только после отбывания наказания.
Об этом сообщает Имеди.
Глава правительства отметил, что бывший президент Грузии просит сотрудников тюрьмы вернуть его в Украину. Он с иронией заявил, что власти Грузии не спали, поэтому незаметно приехать-уехать не получилось.
"Сейчас он настойчиво просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении... Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приезд ничего бы не было?" – сказал Гарибашвили.
Относительно гражданства Украины, премьер отметил: то, что Саакашвили отказался от грузинского паспорта – это унижение.
"Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет", – заявил он.
Также по словам главы правительства, о помиловании или сокращении срока заключения не может быть речи.
"Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорен к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией", – отметил премьер.
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Что известно о задержании
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.