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К тюрьме Саакашвили стянули спецназ, полиция укрепляет позиции

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
8 ноября, 18:35
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Политик находится в лечебном учреждении Глданской тюрьмы
Во двор учреждения заводят машины полиции
Во двор учреждения заводят машины полиции / Фото: Коллаж: Сегодня

На территорию больницы Глданской тюрьмы №18, куда на вертолете перевели экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, прибыли значительные силы полиции. Об этом пишет издание Interpressnews.

По словам корреспондента издания, во двор заведения въехали желтые автобусы со спецназом и полицейские машины.

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Также сообщается, что во двор учреждения заводят машины полиции.

Кроме того, возле 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави, в котором находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, показался вертолет.

Несколько минут назад вертолет приземлился на территории, прилегающей к тюрьме.

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Пока неизвестно, связана ли мобилизация вертолета с переводом бывшего президента Михаила Саакашвили в другое место.

Ситуация с Саакашвили

Голодовка Саакашвили

  • Политик голодает уже 39-й день. За это время у него ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось переливание крови в СИЗО. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
  • Саакашвили отказался употреблять добавки с микроэлементами, которые ему прописали врачи, а все потому, что накануне власти распространили видеозапись, как третий президент Грузии в санитарном блоке ест. По версии Пенитенциарной службы Грузии, это было детское питание и натуральные соки.
  • Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.
  • На 10 ноября намечено первое судебное заседание по делу об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

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