К тюрьме Саакашвили стянули спецназ, полиция укрепляет позиции

Политик находится в лечебном учреждении Глданской тюрьмы

Во двор учреждения заводят машины полиции / Фото: Коллаж: Сегодня

На территорию больницы Глданской тюрьмы №18, куда на вертолете перевели экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, прибыли значительные силы полиции. Об этом пишет издание Interpressnews.

По словам корреспондента издания, во двор заведения въехали желтые автобусы со спецназом и полицейские машины.

Реклама

Также сообщается, что во двор учреждения заводят машины полиции.

Кроме того, возле 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави, в котором находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, показался вертолет.

Несколько минут назад вертолет приземлился на территории, прилегающей к тюрьме.

Реклама

Пока неизвестно, связана ли мобилизация вертолета с переводом бывшего президента Михаила Саакашвили в другое место.

Ситуация с Саакашвили

8 ноября Саакашвили на вертолете срочно госпитализировали. О месте его нахождения долго никто не знал.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политика перевезли в другую тюрьму. Тюрьма находится в городе Глдани, рядом с Тбилиси.

Голодовка Саакашвили