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Саакашвили срочно госпитализируют из тюрьмы на вертолете (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
8 ноября, 16:15
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Политик голодает уже 39-й день
У Саакашвили побывал консилиум врачей. Фото: коллаж "Сегодня"
У Саакашвили побывал консилиум врачей. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевозят в больницу города Гори на вертолете.

Об этом сообщила нардеп Елизавета Ясько в Facebook.

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Она уточнила, что эта информация еще не подтверждена.

Перед этим консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой.

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Голодовка Саакашвили

  • Политик голодает уже 39-й день. За это время у него ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось переливание крови в СИЗО. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
  • Саакашвили отказался употреблять добавки с микроэлементами, которые ему прописали врачи, а все потому, что накануне власти распространили видеозапись, как третий президент Грузии в санитарном блоке ест. По версии Пенитенциарной службы Грузии, это было детское питание и натуральные соки.
  • Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.
  • На 10 ноября намечено первое судебное заседание по делу об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

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