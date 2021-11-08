Саакашвили срочно госпитализируют из тюрьмы на вертолете (видео)

Политик голодает уже 39-й день

У Саакашвили побывал консилиум врачей. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевозят в больницу города Гори на вертолете.

Об этом сообщила нардеп Елизавета Ясько в Facebook.

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Она уточнила, что эта информация еще не подтверждена.

Перед этим консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой.

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Голодовка Саакашвили