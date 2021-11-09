"В камере полный хаос": как Саакашвили переводили в больницу – тюремное видео

Саакашвили никто не похищал и насильно не вывозил из тюрьмы

Обнародовано видео Саакашвили из тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители Минюста Грузии опровергли информацию о мнимом похищении экс-президента Михеила Саакашвили, которую распространяли сторонники политика, и на своей странице в Facebook опубликовали видео этапирования.

На видео Саакашвили в процессе этапирования в тюремную больницу собирает вещи в своей камере в которой царит настоящий хаос. Вскоре, в сопровождении конвоя, он покидает здание тюрьмы.

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"В связи с большим общественным интересом мы публикуем кадры отъезда, заключенного Михаила Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения, где очевидно, что заключенный Михаил Саакашвили не покидал пенитенциарное учреждение против своей воли", – говорится в сообщении.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что решение о переводе Саакашвили из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма) продиктовано желанием властей не допустить ухудшения его состояния.

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Также возлюбленная Саакашвили Лиза Ясько опубликовала на своей странице в Facebook заявление политика, в котором он утверждает, что его вывезли обманным путем.

"Меня обманным путем привезли сюда после того, как объявили, что меня переведут в обычную городскую поликлинику. Отменили встречу с моими врачами, встречу с мамой и детьми. Когда меня проводили через секцию с заключенными, там поднялась шумиха, которая не утихает до сих пор. Один из сотрудников тюрьмы, по-видимому, начальник, заявил мне: "Вот, птичка, ты в наших руках", и начал меня оскорблять", – говорится в заявлении.

Также он рассказал, что его вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее.

"Меня тащили за волосы, и я, конечно, сопротивлялся, точно так же, как в палате, когда ко мне подошел какой-то неопределенно криминальный медицинский персонал, и я действительно оттолкнул его, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения", – рассказал Саакашвили.

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Ситуация с Саакашвили

8 ноября Саакашвили на вертолете срочно госпитализировали. О месте его нахождения долго никто не знал.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политика перевезли в другую тюрьму. Тюрьма находится в городе Глдани, рядом с Тбилиси.

Голодовка Саакашвили