"В камере полный хаос": как Саакашвили переводили в больницу – тюремное видео

Представители Минюста Грузии опровергли информацию о мнимом похищении экс-президента Михеила Саакашвили, которую распространяли сторонники политика, и на своей странице в Facebook опубликовали видео этапирования.
На видео Саакашвили в процессе этапирования в тюремную больницу собирает вещи в своей камере в которой царит настоящий хаос. Вскоре, в сопровождении конвоя, он покидает здание тюрьмы.
"В связи с большим общественным интересом мы публикуем кадры отъезда, заключенного Михаила Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения, где очевидно, что заключенный Михаил Саакашвили не покидал пенитенциарное учреждение против своей воли", – говорится в сообщении.
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Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что решение о переводе Саакашвили из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма) продиктовано желанием властей не допустить ухудшения его состояния.
Также возлюбленная Саакашвили Лиза Ясько опубликовала на своей странице в Facebook заявление политика, в котором он утверждает, что его вывезли обманным путем.
"Меня обманным путем привезли сюда после того, как объявили, что меня переведут в обычную городскую поликлинику. Отменили встречу с моими врачами, встречу с мамой и детьми. Когда меня проводили через секцию с заключенными, там поднялась шумиха, которая не утихает до сих пор. Один из сотрудников тюрьмы, по-видимому, начальник, заявил мне: "Вот, птичка, ты в наших руках", и начал меня оскорблять", – говорится в заявлении.
Также он рассказал, что его вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее.
"Меня тащили за волосы, и я, конечно, сопротивлялся, точно так же, как в палате, когда ко мне подошел какой-то неопределенно криминальный медицинский персонал, и я действительно оттолкнул его, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения", – рассказал Саакашвили.
Ситуация с Саакашвили
- 8 ноября Саакашвили на вертолете срочно госпитализировали. О месте его нахождения долго никто не знал.
- Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политика перевезли в другую тюрьму. Тюрьма находится в городе Глдани, рядом с Тбилиси.
Голодовка Саакашвили
- Политик голодает уже 39-й день. За это время у него ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось переливание крови в СИЗО. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
- Саакашвили отказался употреблять добавки с микроэлементами, которые ему прописали врачи, а все потому, что накануне власти распространили видеозапись, как третий президент Грузии в санитарном блоке ест. По версии Пенитенциарной службы Грузии, это было детское питание и натуральные соки.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.
- На 10 ноября намечено первое судебное заседание по делу об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.