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Зеки бурхливо зустріли Саакашвілі: як виглядає його нова в'язниця (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
10 листопада, 09:55
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Політик, як і раніше, відмовляється від лікування і продовжує голодування
В'язні голосно зустріли Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"
В'язні голосно зустріли Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у тбіліському районі Глдані. Там зчинився дикий шум, коли його туди доставили. Ув'язнені кричали та махали з камер "хусточками".

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі політика.

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За словами представника апарату омбудсмена Грузії, Саакашвілі розміщено в ізольованій палаті, поблизу по периметру його палати немає інших в'язнів, передає Грузія Онлайн.

Крім того, на знак протесту проти переведення до Глданської в'язниці Саакашвілі відмовився виходити з машини, якою його перевозили. Тому його за руки, із застосуванням сили, вивели з машини та відправили до камери.

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Зазначимо, екс-президент Грузії, як і раніше, відмовляється від лікування і продовжує голодування.

Як політика перевозили вертольотом

Напередодні консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Внаслідок чого 8 жовтня Саакашвілі на гелікоптері вивезли із виправної колонії №12.

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Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.

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