Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
СЬОГОДНІ Влада Події

Напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати: відео його "розбірок" у в'язниці

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 листопада, 13:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розлючений політик перекинув медичне обладнання та кидався на тюремника
У Саакашвілі нові пригоди у в'язниці. Колаж "Сьогодні"
У Саакашвілі нові пригоди у в'язниці. Колаж "Сьогодні"

Голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі доставили до нової в'язниці із застосуванням сили, у ліфт його взагалі заносили.

Відповідне відео він показав у Facebook.

Реклама

Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, написавши: "Без коментарів".

На відео можна побачити, як на вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну, але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, Саакашвілі кілька людей буквально занесли до ліфта, після чого просто несли його коридором до палати.

Реклама

У палаті тюремної лікарні теж не все було гладко. Там він розлючено перекинув медичне обладнання і кидався на тюремника.

Як політика перевозили вертольотом

  • Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Внаслідок чого 8 жовтня Саакашвілі на гелікоптері вивезли з виправної колонії №12.
  • Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії №18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі в Грузії.
  • Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "ППО у нас слабка": чи зможе Україна відбити атаку літаків РФ Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко "Ми переглянемо мовний закон" – Максим Бужанський про штрафи, українізацію та долю російськомовних Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Бойко Бойко
8,2%
4
Тимошенко Тимошенко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,5%
6
Гройсман Гройсман
3,1%
7
Мураєв Мураєв
4%
8
Медведчук Медведчук
1,3%
9
Ляшко Ляшко
1,3%
10
Тягнибок Тягнибок
1%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.06

Російський рубль (₽)

0.3681

Євро (€)

30.12

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

149 056

захворіло за тиждень в Україні

-4%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти