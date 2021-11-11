Напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати: відео його "розбірок" у в'язниці

Голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі доставили до нової в'язниці із застосуванням сили, у ліфт його взагалі заносили.
Відповідне відео він показав у Facebook.
Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, написавши: "Без коментарів".
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На відео можна побачити, як на вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну, але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, Саакашвілі кілька людей буквально занесли до ліфта, після чого просто несли його коридором до палати.
У палаті тюремної лікарні теж не все було гладко. Там він розлючено перекинув медичне обладнання і кидався на тюремника.
Як політика перевозили вертольотом
- Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Внаслідок чого 8 жовтня Саакашвілі на гелікоптері вивезли з виправної колонії №12.
- Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії №18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі в Грузії.
- Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.