Напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати: відео його "розбірок" у в'язниці

Розлючений політик перекинув медичне обладнання та кидався на тюремника

У Саакашвілі нові пригоди у в'язниці. Колаж "Сьогодні"

Голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі доставили до нової в'язниці із застосуванням сили, у ліфт його взагалі заносили.

Відповідне відео він показав у Facebook.

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Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, написавши: "Без коментарів".

На відео можна побачити, як на вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну, але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, Саакашвілі кілька людей буквально занесли до ліфта, після чого просто несли його коридором до палати.

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У палаті тюремної лікарні теж не все було гладко. Там він розлючено перекинув медичне обладнання і кидався на тюремника.

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