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Полуголого Саакашвили толпой занесли в палату: видео его "разборок" в тюрьме

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 ноября, 13:02
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Разъяренный политик опрокинул медицинское оборудование и бросался на тюремщика
У Саакашвили новые приключения в тюрьме. Коллаж "Сегодня"
У Саакашвили новые приключения в тюрьме. Коллаж "Сегодня"

Главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили доставили в новую тюрьму с применением силы, в лифт его вообще заносили.

Соответствующее видео он показал в Facebook.

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Политик даже не стал описывать действия грузинских силовиков, написав: "Без комментариев".

На видео можно увидеть, как на входе в здание Саакашвили цеплялся за стену, но его затолкали внутрь. А потом, из-за его сопротивления, Саакашвили несколько человек буквально занесли в лифт, после чего просто несли его по коридору до палаты.

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В палате тюремной больницы тоже было не все гладко. Там он разъяренный опрокинул медицинское оборудование и бросался на тюремщика.

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