Ув'язнені психологічно тероризують Саакашвілі – подробиці

Експрезидент Грузії поки не припиняє голодування, стан його поганий

Оприлюднено відео Саакашвілі із в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Виконавчого комітету з реформ України Міхеїл Саакашвілі перебуває в умовах психологічного терору, оскільки ув'язнені періодично вигукують на його адресу образливі речення. Про це розповіла депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько, повідомляє Грузія Онлайн.

"Під час нашої зустрічі були чутні вигуки ув'язнених, не такі гучні, але було чути. Це психологічний терор, який не покращує стан його здоров'я. Час від часу ув'язнені та кримінали кричать, вимовляють його ім'я", – сказала вона.

На думку Ясько, влада Грузії не відреагувала на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Саакашвілі потрібна медична допомога.

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Також вона зазначила, що Саакашвілі готовий припинити голодування за умови, якщо його переведуть до приватної клініки, де "нормальне медичне обладнання" і де зможуть подбати про його здоров'я.

" У нього дуже поганий стан здоров'я. З боку Страсбурзького суду було дуже чітко сказано, що йому потрібно надати медичну допомогу в нормальних умовах", – сказала вона, зазначивши, що у тюремній лікарні таких умов немає.

Раніше ми писали про те, що співак та актор Вахтанг Кікабідзе просив президента України Володимира Зеленського забрати Міхеїла Саакашвілі.

Крім того, адвокат Саакашвілі повідомляв, що у руставській 12-й установі медичний сервіс у його підзахисного був кращим, ніж є зараз.

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Ситуація із Саакашвілі

Як розвивалися події