Заключенные психологически терроризируют Саакашвили – подробности

Экс-президент Грузии пока не прекращает голодовку, состояние его плохое

Ясько рассказала подробности встречи с Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили находится в условиях психологического террора, так как заключенные периодически выкрикивают в его адрес оскорбления. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, сообщает Грузия Онлайн.

"Во время нашей встречи были слышны выкрики заключенных, не такие громкие, но было слышно. Это психологический террор, который не улучшает состояние его здоровья. Время от времени заключенные и криминалы кричат, произносят его имя", – сказала она.

По мнению Ясько, власти Грузии не отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Саакашвили требуется медицинская помощь.

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Также она отметила, что Саакашвили готов прекратить голодовку при условии, если его переведут в частную клинику, в которой "нормальное медицинское оборудование" и где смогут позаботиться о его здоровье.

"В данный момент у него очень плохое состояние здоровья. Со стороны Страсбургского суда было очень четко сказано, что ему нужно оказать медицинскую помощь в нормальных условиях", – сказала она, отметив, что в тюремной больнице таких условий нет.

Ранее мы писали о том, что певец и актер Вахтанг Кикабидзе просил президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили.

Кроме того, адвокат Саакашвили сообщал, что в руставском 12-м учреждении медицинский сервис у его подзащитного был лучше, чем есть сейчас.

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Ситуация с Саакашвили

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