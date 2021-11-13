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Заключенные психологически терроризируют Саакашвили – подробности

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
13 ноября, 11:43
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Экс-президент Грузии пока не прекращает голодовку, состояние его плохое
Ясько рассказала подробности встречи с Саакашвили
Ясько рассказала подробности встречи с Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили находится в условиях психологического террора, так как заключенные периодически выкрикивают в его адрес оскорбления. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, сообщает Грузия Онлайн.

"Во время нашей встречи были слышны выкрики заключенных, не такие громкие, но было слышно. Это психологический террор, который не улучшает состояние его здоровья. Время от времени заключенные и криминалы кричат, произносят его имя", – сказала она.

По мнению Ясько, власти Грузии не отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Саакашвили требуется медицинская помощь.

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Также она отметила, что Саакашвили готов прекратить голодовку при условии, если его переведут в частную клинику, в которой "нормальное медицинское оборудование" и где смогут позаботиться о его здоровье.

"В данный момент у него очень плохое состояние здоровья. Со стороны Страсбургского суда было очень четко сказано, что ему нужно оказать медицинскую помощь в нормальных условиях", – сказала она, отметив, что в тюремной больнице таких условий нет.

Ранее мы писали о том, что певец и актер Вахтанг Кикабидзе просил президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили.

Кроме того, адвокат Саакашвили сообщал, что в руставском 12-м учреждении медицинский сервис у его подзащитного был лучше, чем есть сейчас.

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Ситуация с Саакашвили

  • Недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.
  • Кроме того, Саакашвили доставляли в новую тюрьму с применением силы, в лифт его вообще заносили. Политик даже не стал описывать действия грузинских силовиков, указав: "Без комментариев". На входе в здание Саакашвили цеплялся за стену, но его затолкали внутрь. А потом, из-за его сопротивления, несколько человек буквально занесли Саакашвили в лифт, после чего просто несли его по коридору до палаты.
  • Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.
  • Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Как развивались события

  • Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
  • Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

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