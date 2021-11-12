Кикабидзе обратился к Зеленскому: "Забирайте Саакашвили"

Грузинский актер рассказал, о чем он просил своего друга – президента Зеленского

Кикабидзе приехал в Украину, просить своего друга Зеленского спасти еще одного друга - Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который приехал в Киев специально, чтобы просить президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили, рассказал как прошел разговор.

О подробностях просьбы Кикабидзе рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Просьба Кикабидзе

"Я приехал к президенту Украины. Мы друг друга давно знаем, он меня принял. Миша – гражданин Украины, вы обязаны его оттуда забрать. То, что мы видим – это 20% того, что там происходит и снято. Я очень близкий с семьей Саакашвили и просто был обязан приехать и побеседовать с господином президентом… Наверное большинство людей думает, если он сел в кресло, он будет вечно жить и править. Ему (бизнесмену Иванишвили – Авт.) очень понравилось быть генеральным директором маленькой Грузии. Пора и честь знать. Они 9 лет уже у власти", – рассказал Кикабидзе.

Грузинский культурный деятель очень просил Зеленского побыстрее что-то сделать, потому что Саакашвили голодает уже более 40 дней, не принимает витамины и отказывается от медпомощи.

"Забирайте его. Если страна вмешивается, она забирает своего гражданина. Он – гражданин Украины, не наш гражданин. Потом разберетесь, здесь он останется или куда-то уедет. Пока это все произойдет, его могут там убрать. Есть человек, который этого очень хочет – директор премьер-министра Грузии (Иванишвили – Авт.)", – заключил Кикабидзе.

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Ситуация с Саакашвили