Кикабидзе обратился к Зеленскому: "Забирайте Саакашвили"

Певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который приехал в Киев специально, чтобы просить президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили, рассказал как прошел разговор.
О подробностях просьбы Кикабидзе рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
Просьба Кикабидзе
"Я приехал к президенту Украины. Мы друг друга давно знаем, он меня принял. Миша – гражданин Украины, вы обязаны его оттуда забрать. То, что мы видим – это 20% того, что там происходит и снято. Я очень близкий с семьей Саакашвили и просто был обязан приехать и побеседовать с господином президентом… Наверное большинство людей думает, если он сел в кресло, он будет вечно жить и править. Ему (бизнесмену Иванишвили – Авт.) очень понравилось быть генеральным директором маленькой Грузии. Пора и честь знать. Они 9 лет уже у власти", – рассказал Кикабидзе.
Далее по теме
Грузинский культурный деятель очень просил Зеленского побыстрее что-то сделать, потому что Саакашвили голодает уже более 40 дней, не принимает витамины и отказывается от медпомощи.
"Забирайте его. Если страна вмешивается, она забирает своего гражданина. Он – гражданин Украины, не наш гражданин. Потом разберетесь, здесь он останется или куда-то уедет. Пока это все произойдет, его могут там убрать. Есть человек, который этого очень хочет – директор премьер-министра Грузии (Иванишвили – Авт.)", – заключил Кикабидзе.
Ситуация с Саакашвили
- Недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.
- Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.
- Позже появилось видео, как полуголого Саакашвили толпой занесли в палату. Там он даже пытался устроить разборки с тюремщиками.
- Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.