Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Мигранты Лукашенко 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Власть События

Кикабидзе обратился к Зеленскому: "Забирайте Саакашвили"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 ноября, 21:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Грузинский актер рассказал, о чем он просил своего друга – президента Зеленского
Кикабидзе приехал в Украину, просить своего друга Зеленского спасти еще одного друга - Саакашвили / Коллаж "Сегодня"
Кикабидзе приехал в Украину, просить своего друга Зеленского спасти еще одного друга - Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который приехал в Киев специально, чтобы просить президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили, рассказал как прошел разговор.

О подробностях просьбы Кикабидзе рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Реклама

Просьба Кикабидзе

"Я приехал к президенту Украины. Мы друг друга давно знаем, он меня принял. Миша – гражданин Украины, вы обязаны его оттуда забрать. То, что мы видим – это 20% того, что там происходит и снято. Я очень близкий с семьей Саакашвили и просто был обязан приехать и побеседовать с господином президентом… Наверное большинство людей думает, если он сел в кресло, он будет вечно жить и править. Ему (бизнесмену Иванишвили – Авт.) очень понравилось быть генеральным директором маленькой Грузии. Пора и честь знать. Они 9 лет уже у власти", – рассказал Кикабидзе.

Грузинский культурный деятель очень просил Зеленского побыстрее что-то сделать, потому что Саакашвили голодает уже более 40 дней, не принимает витамины и отказывается от медпомощи.

"Забирайте его. Если страна вмешивается, она забирает своего гражданина. Он – гражданин Украины, не наш гражданин. Потом разберетесь, здесь он останется или куда-то уедет. Пока это все произойдет, его могут там убрать. Есть человек, который этого очень хочет – директор премьер-министра Грузии (Иванишвили – Авт.)", – заключил Кикабидзе.

Реклама

Ситуация с Саакашвили

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Добкин после разгромного поражения в Харькове: что дальше или уже пора на пенсию? Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Под угрозой увольнения: Тарас Креминь попал под шквал критики после интервью для "Сегодня" Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Ницой: Проблема русскоговорящих – вина учителей Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

12 ноября 1991. В Киев прибыл новый четырехпалубный теплоход «Тарас Шевченко», построенный в Германии по заказу Главречфлота Украины...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

146 626

заболело за неделю в Украине

-5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять