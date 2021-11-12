Кікабідзе звернувся до Зеленського: "Забирайте Саакашвілі"

Співак та актор Вахтанг Кікабідзе, який приїхав до Києва спеціально, щоб просити президента України Володимира Зеленського забрати голодуючого Міхеїла Саакашвілі, розповів, як пройшла розмова.
Про подробиці прохання Кікабідзе розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .
Прохання Кікабідзе
"Я приїхав до президента України. Ми один одного давно знаємо, він мене прийняв. Миша – громадянин України, ви зобов'язані його звідти забрати. Те, що ми бачимо – це 20% того, що там відбувається та знято. Я дуже близький із сім'єю Саакашвілі і просто був зобов'язаний приїхати і поговорити з паном президентом... Напевно, більшість людей думає, якщо він сів у крісло, він вічно житиме і правитиме. Вони 9 років уже при владі", – розповів Кікабідзе.
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Грузинський культурний діяч дуже просив Зеленського якнайшвидше щось зробити, бо Саакашвілі голодує вже понад 40 днів, не приймає вітаміни і відмовляється від медичної допомоги.
"Забирайте його. Якщо країна втручається, вона забирає свого громадянина. Він – громадянин України, не наша людина. Потім розберетеся, тут він залишиться чи кудись поїде. Поки це все станеться, його можуть там прибрати. Хоче – директор прем'єр-міністра Грузії (Іванішвілі – Авт.)", – підсумував Кікабідзе.
Ситуація із Саакашвілі
- Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Після цього 8 листопада Саакашвілі на гелікоптері вивезли з виправної колонії № 12.
- Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там тримають осіб, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі в Грузії.
- Також ми показували відео нової в'язниці Саакашвілі та те, як на його приїзд відреагували зеки.
- Пізніше з'явилося відео, як напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати. Там він навіть намагався влаштувати розбірки з тюремниками.
- Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.