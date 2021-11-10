Кікабідзе їде до Зеленського з важливим питанням щодо Саакашвілі

Співак та актор Вахтанг Кікабідзе вирушив до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Грузія Онлайн.
Він хоче обговорити звільнення Міхеїла Саакашвілі.
Зустріч відбудеться завтра. Саакашвілі є громадянином України – це може бути однією із тем розмови.
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"Ми раді, що Кікабідзе висловив своє бажання і прибув в Україну. Його мета – обговорити з відповідними людьми критичну ситуацію, в якій опинився Міхеїл Саакашвілі. Саме тому він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і докладно йому все розповість. Ми потребуємо цього і будемо вдячні президенту за втручання, оскільки зараз без політичного втручання та політичного тиску грузинська сторона нічого не зробить для захисту прав Міхеїла Саакашвілі", – сказав він
Ситуація з Саакашвілі
- 8 листопада Саакашвілі на вертольоті терміново госпіталізували. Про місце його перебування довго ніхто не знав.
- Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що політика перевезли до іншої в'язниці. В'язниця розташована у місті Глдані, поряд із Тбілісі.
Представники Мін'юсту Грузії спростували інформацію про викрадення експрезидента. Міхеїла Саакашвілі, яку розповсюджували прихильники політика, і на своїй сторінці у Facebook опублікували відео етапування.
Зеки бурхливо зустріли Саакашвілі
Після того, як колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у тбіліському районі Глдані. Там зчинився дикий шум, коли його туди доставили. Ув'язнені кричали та махали з камер "хусточками".