Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Влада Події

Кікабідзе їде до Зеленського з важливим питанням щодо Саакашвілі

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 листопада, 17:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З президентом планується розмова стосовно Саакашвілі у в'язниці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Співак та актор Вахтанг Кікабідзе вирушив до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Грузія Онлайн.

Він хоче обговорити звільнення Міхеїла Саакашвілі.

Реклама

Зустріч відбудеться завтра. Саакашвілі є громадянином України – це може бути однією із тем розмови.

"Ми раді, що Кікабідзе висловив своє бажання і прибув в Україну. Його мета – обговорити з відповідними людьми критичну ситуацію, в якій опинився Міхеїл Саакашвілі. Саме тому він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і докладно йому все розповість. Ми потребуємо цього і будемо вдячні президенту за втручання, оскільки зараз без політичного втручання та політичного тиску грузинська сторона нічого не зробить для захисту прав Міхеїла Саакашвілі", – сказав він

Ситуація з Саакашвілі

Зеки бурхливо зустріли Саакашвілі

Після того, як колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у тбіліському районі Глдані. Там зчинився дикий шум, коли його туди доставили. Ув'язнені кричали та махали з камер "хусточками".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "ППО у нас слабка": чи зможе Україна відбити атаку літаків РФ Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко "Ми переглянемо мовний закон" – Максим Бужанський про штрафи, українізацію та долю російськомовних Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Бойко Бойко
8,2%
4
Тимошенко Тимошенко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,5%
6
Гройсман Гройсман
3,1%
7
Мураєв Мураєв
4%
8
Медведчук Медведчук
1,3%
9
Ляшко Ляшко
1,3%
10
Тягнибок Тягнибок
1%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.09

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.21

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

151 686

захворіло за тиждень в Україні

-1%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти