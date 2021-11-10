Кикабидзе едет к Зеленскому с важным вопросом по Саакашвили

С президентом намечается разговор по поводу Саакашвили в тюрьме

Артисты отстаиваю точку зрения полилика / Фото: Коллаж: Сегодня

Певец и актер Вахтанг Кикабидзе отправился в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Он хочет обсудить освобождение Михеила Саакашвили.

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Встреча, может, состоится завтра. Саакашвили является гражданином Украины – это может быть одной из тем разговора.

"Мы рады, что Кикабидзе выразил свое желание и прибыл в Украину. Его цель – обсудить с соответствующими людьми критическую ситуацию, в которой оказался Михеил Саакашвили. Именно поэтому он встретится с президентом Владимиром Зеленским и подробно ему все расскажет. Мы нуждаемся в этом и будем благодарны президенту за вмешательство, поскольку сейчас без политического вмешательства и политического давления грузинская сторона ничего не сделает для защиты прав Михеила Саакашвили", — сказал он

Ситуация с Саакашвили

8 ноября Саакашвили на вертолете срочно госпитализировали. О месте его нахождения долго никто не знал.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политика перевезли в другую тюрьму. Тюрьма находится в городе Глдани, рядом с Тбилиси.

Представители Минюста Грузии опровергли информацию о мнимом похищении экс-президента Михеила Саакашвили, которую распространяли сторонники политика, и на своей странице в Facebook опубликовали видео этапирования.

Зэки бурно встретили Саакашвили

После того, как бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. Там поднялся дикий шум, когда его туда доставили. Заключенные кричали и махали из камер "платочками".