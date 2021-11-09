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Денисова: Саакашвили в новой тюрьме нанесли телесные повреждения

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
9 ноября, 16:02
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Украинский омбудсмен обвинила власти Грузии в нарушении международных конвенций
Денисова забила тревогу из-за Саакашвили. Коллаж "Сегодня"
Денисова забила тревогу из-за Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался встретиться с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой для предоставления объяснений относительно неподобающего обращения с главой Исполнительного комитета реформ Михеилом Саакашвили при его переводе в другую тюрьму.

Об этом она сообщила в Facebook.

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Грузинский посол отказался от встречи

Она сообщила, что грузинский посол отозвал свое предложение в проведении встречи, сославшись на "политический контекст заявления МИД Украины по поводу Михеила Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии".

"Во время встречи хотела получить объяснения о нарушениях права на жизнь и медицинскую помощь и процессуальных правах гражданина Украины Михеила Саакашвили", – написала омбудсмен.

Саакашвили пострадал при этапировании?

Денисова напомнила, что Саакашвили уже голодает 40 дней и врачи подтвердили его критическое состояние, а вчерашний перевод политика в колонию №18 в Глдани обострила ситуацию.

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"По словам омбудсмана Грузии, из-за сопротивления помещению в учреждение Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключенные в учреждении №18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышны в его камере … Медицинское учреждение (в колонии №18) в Глдани не соответствует рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащее проведение реанимационных мероприятий и лечения. Это подтверждается и омбудсманом Грузии", – заявила она.

Нарушение прав Саакашвили

Грузинская сторона, по мнению украинского омбудсмена, нарушает три международные конвенции и минимальные стандарты правил обращения с заключенными, в том числе и опубликование видео с Саакашвили в тюремной камере.

"Поэтому требую немедленного помещения Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для оказания экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций. Решительно осуждаю систематические и грубые нарушения прав и свобод гражданина Украины Михеила Саакашвили должностными лицами Грузии и призываю иностранные государства и международные правозащитные организации безотлагательно отреагировать на такие действия грузинских властей и потребовать восстановить его права. Ожидаю объяснений Георгия Закарашвили по поводу фактов пыток, жестокого обращения и нарушения основополагающих прав и свобод гражданина Украины Михеила Саакашвили грузинскими властями", – резюмировала Денисова.

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