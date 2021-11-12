"Отказался от переливания крови": адвокат Саакашвили сделал заявление о "драматическом исходе"

Саакашвили голодает уже 43-й день

Адвокат Саакашвили рассказал о его состоянии здоровья / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили очень слаб, но голодовку продолжает. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, пишет издание Грузия Онлайн.

"Состояние здоровья Саакашвили осталось прежним, он слаб, и самое главное, что в этой фазе голодовки мы уже стоим перед непредсказуемой ситуацией, не знаем, когда произойдет драматичное ухудшение его здоровья. Ему предлагали сегодня сделать переливание, но он отказался", – сказал Садзаглишвили.

По словам адвоката, в руставском 12-м учреждении медицинский сервис у его подзащитного был лучше, чем есть сейчас.

Реклама

Также Садзаглишвили после посещения Саакашвили отметил, что его подзащитного перевели в другое учреждение не с целью позаботиться о его здоровье, а чтобы осуществить над ним "психологический террор".

"Это здание разделено на две части, в одной части изолирован Михеил Саакашвили, но оказывать медицинские услуги в этой части практически невозможно, потому что другая часть больницы мобилизована для оказания медицинских услуг. Поэтому считаю, что Михеила Саакашвили привезли сюда не из мотива заботы о его здоровье, а для осуществления психологического террора, чтобы он стал жертвой бесчеловечного обращения, видео свидетельства чего мы вчера видели, того, как бесчеловечно система обращается с человеком", – отметил адвокат.

Также он добавил, что от Минюст страны и пенитенциарной службы пока не поступало официального ответа, что они намерены делать. Собираются ли переводить Михеила Саакашвили из учреждения №18.

Ситуация с Саакашвили

Как развивались сообытия