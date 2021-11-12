"Отказался от переливания крови": адвокат Саакашвили сделал заявление о "драматическом исходе"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили очень слаб, но голодовку продолжает. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, пишет издание Грузия Онлайн.
"Состояние здоровья Саакашвили осталось прежним, он слаб, и самое главное, что в этой фазе голодовки мы уже стоим перед непредсказуемой ситуацией, не знаем, когда произойдет драматичное ухудшение его здоровья. Ему предлагали сегодня сделать переливание, но он отказался", – сказал Садзаглишвили.
По словам адвоката, в руставском 12-м учреждении медицинский сервис у его подзащитного был лучше, чем есть сейчас.
Также Садзаглишвили после посещения Саакашвили отметил, что его подзащитного перевели в другое учреждение не с целью позаботиться о его здоровье, а чтобы осуществить над ним "психологический террор".
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"Это здание разделено на две части, в одной части изолирован Михеил Саакашвили, но оказывать медицинские услуги в этой части практически невозможно, потому что другая часть больницы мобилизована для оказания медицинских услуг. Поэтому считаю, что Михеила Саакашвили привезли сюда не из мотива заботы о его здоровье, а для осуществления психологического террора, чтобы он стал жертвой бесчеловечного обращения, видео свидетельства чего мы вчера видели, того, как бесчеловечно система обращается с человеком", – отметил адвокат.
Также он добавил, что от Минюст страны и пенитенциарной службы пока не поступало официального ответа, что они намерены делать. Собираются ли переводить Михеила Саакашвили из учреждения №18.
Ситуация с Саакашвили
- Недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.
- Кроме того, Саакашвили доставляли в новую тюрьму с применением силы, в лифт его вообще заносили. Политик даже не стал описывать действия грузинских силовиков, указав: "Без комментариев". На входе в здание Саакашвили цеплялся за стену, но его затолкали внутрь. А потом, из-за его сопротивления, несколько человек буквально занесли Саакашвили в лифт, после чего просто несли его по коридору до палаты.
- Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.
- Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.
Как развивались сообытия
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.