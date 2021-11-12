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"Відмовився від переливання крові": адвокат Саакашвілі зробив заяву про "драматичний результат"

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 листопада, 19:54
В закладинки
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Саакашвілі голодує вже 43-й день
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі дуже слабкий, але голодування продовжує. Про це повідомив його адвокат Дмитро Садзаглішвілі, пише видання. Грузія Онлайн .

"Стан здоров'я Саакашвілі залишився незмінним, він слабкий, і найголовніше, що у цій фазі голодування ми вже стоїмо перед непередбачуваною ситуацією, не знаємо, коли відбудеться драматичне погіршення його здоров'я. Йому пропонували сьогодні зробити переливання, але він відмовився", – сказав Садзаглішвілі. .

За словами адвоката, у руставській 12-й установі медичний сервіс у його підзахисного був кращим, ніж є зараз.

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Також Садзаглішвілі після відвідин Саакашвілі зазначив, що його підзахисного перевели до іншої установи не з метою подбати про його здоров'я, а щоб здійснити над ним "психологічний терор".

"Ця будівля розділена на дві частини, в одній частині ізольований Міхеїл Саакашвілі, але надавати медичні послуги в цій частині практично неможливо, бо інша частина лікарні мобілізована для надання медичних послуг. Тому вважаю, що Міхеїла Саакашвілі привезли сюди не з мотиву піклування про нього здоров'я, а для здійснення психологічного терору, щоб він став жертвою нелюдського поводження, відео свідчення чого ми вчора бачили, як нелюдська система поводиться з людиною", – зазначив адвокат.

Також він додав, що від Мін'юст країни та пенітенціарної служби поки не надходила офіційна відповідь, що вони мають намір робити. Чи збираються перекладати Міхеїла Саакашвілі із закладу №18.

Ситуація із Саакашвілі

  • Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. В результаті 8 листопада Саакашвілі на вертольоті вивезли із виправної колонії № 12 .
  • Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.
  • Крім того, Саакашвілі доставляли до нової в'язниці із застосуванням сили, у ліфт його взагалі заносили. Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, вказавши: "Без коментарів". На вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, кілька людина буквально занесли Саакашвілі в ліфт, після чого просто несли його коридором до палати.
  • Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.
  • Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.

Як розвивалися події

  • Екс-президент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
  • Політик оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією .

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