"Відмовився від переливання крові": адвокат Саакашвілі зробив заяву про "драматичний результат"

Саакашвілі голодує вже 43-й день

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Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі дуже слабкий, але голодування продовжує. Про це повідомив його адвокат Дмитро Садзаглішвілі, пише видання. Грузія Онлайн .

"Стан здоров'я Саакашвілі залишився незмінним, він слабкий, і найголовніше, що у цій фазі голодування ми вже стоїмо перед непередбачуваною ситуацією, не знаємо, коли відбудеться драматичне погіршення його здоров'я. Йому пропонували сьогодні зробити переливання, але він відмовився", – сказав Садзаглішвілі. .

За словами адвоката, у руставській 12-й установі медичний сервіс у його підзахисного був кращим, ніж є зараз.

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Також Садзаглішвілі після відвідин Саакашвілі зазначив, що його підзахисного перевели до іншої установи не з метою подбати про його здоров'я, а щоб здійснити над ним "психологічний терор".

"Ця будівля розділена на дві частини, в одній частині ізольований Міхеїл Саакашвілі, але надавати медичні послуги в цій частині практично неможливо, бо інша частина лікарні мобілізована для надання медичних послуг. Тому вважаю, що Міхеїла Саакашвілі привезли сюди не з мотиву піклування про нього здоров'я, а для здійснення психологічного терору, щоб він став жертвою нелюдського поводження, відео свідчення чого ми вчора бачили, як нелюдська система поводиться з людиною", – зазначив адвокат.

Також він додав, що від Мін'юст країни та пенітенціарної служби поки не надходила офіційна відповідь, що вони мають намір робити. Чи збираються перекладати Міхеїла Саакашвілі із закладу №18.

Ситуація із Саакашвілі

Як розвивалися події