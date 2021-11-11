Саакашвілі пообіцяв припинити голодування і назвав умову

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі припинить голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні.
Про це він повідомив у листі до своїх соратників, передає Інтерфакс Україна.
У листі, з яким ознайомив журналістів адвокат Ніка Гварамія, Саакашвілі заявляє, що враховує рішення Страсбурзького суду про припинення голодування.
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Як заявив журналістам Гварамія, влада має ухвалити рішення про госпіталізацію Саакашвілі в цивільну клініку, в іншому випадку вся відповідальність за його стан лягає на чинну грузинську владу.
Зі свого боку, омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія висловила думку, що поширені спеціальною пенітенціарною службою кадри перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні є порушенням його честі, гідності та права на особисте життя.
У поширеній у четвер заяві омбудсмен закликає Мін'юст і пенітенціарну службу припинити розповсюдження відеозаписів Саакашвілі.
Омбудсмен також нагадала, що служба державного інспектора розпочала розслідування за фактом можливого нелюдського поводження з Саакашвілі у момент переведення до тюремної лікарні.
Нагадаємо, нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву про необхідність негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Внаслідок чого 8 жовтня Саакашвілі на гелікоптері вивезли із виправної колонії № 12.
Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його повернення з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, та все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денісовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
- 1 листопада у новій вісточці Саакашвілі заявив, що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.
- Голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі імітує голодування.
- Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю кореспондентові "Сьогодні", що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього сфальшовані.
- Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапарідзе.
- 29 жовтня депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії.
Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.