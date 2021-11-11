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Саакашвили пообещал прекратить голодовку и назвал условие

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
11 ноября, 16:26
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Сегодня, 11 ноября, 42 день голодовки политика
Саакашвили написал новое письмо своим сторонникам. Фото: коллаж "Сегодня"
Саакашвили написал новое письмо своим сторонникам. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прекратит голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Об этом он известил в письме своим сторонникам, передает Интерфакс Украина.

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В письме, с которым ознакомил журналистов адвокат Ника Гварамия, Саакашвили заявляет, что учитывает решение Страсбургского суда о прекращении им голодовки.

Как заявил журналистам Гварамия, власти должны принять решение о госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, в противном случае вся ответственность за его состояние ложится на действующие грузинские власти.

Со своей стороны омбудсмен Грузии Нино Ломджария выразила мнение, что распространенные специальной пенитенциарной службой кадры перевозки Саакашвили в тюремную больницу являются нарушением его чести, достоинства и права на личную жизнь.

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В распространенном в четверг заявлении омбудсмен призывает Минюст и пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей, касающихся Саакашвили.

Омбудсмен также напомнила, что служба государственного инспектора начала расследование по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили в момент перевода в тюремную больницу.

Напомним, недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 октября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.

Задержание Саакашвили

Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.

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