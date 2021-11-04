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Через Саакашвілі двоє опозиціонерів відмовилися від їжі та поставили ультиматум владі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 листопада, 08:45
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Один із опозиційних політиків голодуватиме під стінами парламенту
Саакашвілі продовжує голодування. Фото: колаж "Сьогодні"
Саакашвілі продовжує голодування. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету з реформ України Міхеїл Саакашвілі голодує вже 35 день. Голодування з вимогою перевести політика до цивільної лікарні оголосили 3 листопада двоє опозиційних політиків.

Про це повідомляє Новини-Грузія.

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Лідер опозиційної партії "Дроа" (Час прийшов) Елене Хоштарія повідомила про своє рішення журналістам у парламенті, де збирається проводити голодування. Вона підкреслила, що відмовляється від їди і тільки питиме воду.

"Я вирішила оголосити голодування тут, у парламенті, як в установі, якої не існує, яку я не визнаю, і в якій я відмовилася працювати, я голодуватиму тут доти, доки Саакашвілі не доставлять до цивільної клініки", – сказала вона.

Зазначимо, Хоштарія відмовилася від парламентського мандату після виборів минулого року, проте офіційно процедуру позбавлення її мандату не було проведено, тому згідно із законом вона все ще депутат парламенту.

З аналогічною вимогою виступив кандидат у мажоритарні депутати від опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Іраклій Гогуадзе. Своє голодування Гогуадзе проводитиме перед будівлею парламенту Грузії. Він також заявив, що не вживатиме їжі, поки Саакашвілі не переведуть до цивільної клініки.

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.

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