Через Саакашвілі двоє опозиціонерів відмовилися від їжі та поставили ультиматум владі

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету з реформ України Міхеїл Саакашвілі голодує вже 35 день. Голодування з вимогою перевести політика до цивільної лікарні оголосили 3 листопада двоє опозиційних політиків.
Про це повідомляє Новини-Грузія.
Лідер опозиційної партії "Дроа" (Час прийшов) Елене Хоштарія повідомила про своє рішення журналістам у парламенті, де збирається проводити голодування. Вона підкреслила, що відмовляється від їди і тільки питиме воду.
"Я вирішила оголосити голодування тут, у парламенті, як в установі, якої не існує, яку я не визнаю, і в якій я відмовилася працювати, я голодуватиму тут доти, доки Саакашвілі не доставлять до цивільної клініки", – сказала вона.
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Зазначимо, Хоштарія відмовилася від парламентського мандату після виборів минулого року, проте офіційно процедуру позбавлення її мандату не було проведено, тому згідно із законом вона все ще депутат парламенту.
З аналогічною вимогою виступив кандидат у мажоритарні депутати від опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Іраклій Гогуадзе. Своє голодування Гогуадзе проводитиме перед будівлею парламенту Грузії. Він також заявив, що не вживатиме їжі, поки Саакашвілі не переведуть до цивільної клініки.
Затримання Саакашвілі
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його повернення з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денісовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
- 1 листопада у новій вісточці Саакашвілі заявив, що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.
- Голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі імітує голодування.
- Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю кореспондентові "Сьогодні", що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього – сфальшовані.
- Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапарідзе.
- 29 жовтня депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії.
Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.