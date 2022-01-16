Порошенко возвращается в Украину. Что ему приготовила Зе-команда? Онлайн-репортаж (обновляется)

В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко прилетит в аэропорт "Киев", где его встретят силовики и сторонники

Петр Порошенко и Владимир Зеленский пока не могут договориться между собой, коллаж "Сегодня"

Добрый вечер, Украина. В понедельник, 17 января, в Украину возвращается Петр Порошенко. В международном аэропорту "Киев" принимаются экстраординарные меры безопасности.

Встречать пятого президента Украины будут не только следователи ГБР, но и его многочисленные сторонники. Все информационные ресурсы холдинга "Медиа Группа Украина" представят завтра на всех своих платформах полный и детальный отчет о прилете Петра Порошенко.

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А сейчас мы начинаем онлайн-репортаж о возвращении Петра Порошенко и объясняем, почему вокруг этого возник такой ажиотаж.

16 января

18.55

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18.41 Петр Порошенко не смог обойти стороной очередной виток эскалации напряженности на юго-востоке Украины. Напомним, что Россия сконцентрировала мощнейшую ударную группировку у наших границ...

"Мы не говорим, что война начнется в 2022 году, потому что высокая опасность эскалации остается еще с 2014 года. С 2014 по 2015 год мы дали отпор Путину. Вместе с добровольцами и украинским народом я, как Главнокомандующий ВСУ, сделал тогда все должное для того, чтобы вернуть две трети Донбасса. Теперь мы имеем одну из самых опасных ситуаций не только для Украины, но и всей Европы, а может и всего мира.

Путин показывает очень высокий уровень безответственного поведения. Мобилизовался весь мир: США, наши партнеры в Великобритании, НАТО. Так же, как и в Варшаве, Париже, Берлине, многих европейских столицах, где мы встречаемся с нашими партнерами, чтобы выразить надежду украинцев. А мы хотим, чтобы путем санкций они ослабили Россию. Должен быть конкретный список реальных санкций, которые заработают сразу, если начнется вторая фаза агрессии со стороны Путина", – заявил Порошенко.

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18.34 Вот полностью вся пресс-конференция Порошенко в Варшаве. Смотрим вместе...

17.38 Ну все, маски сброшены, перчатки брошены... Петр Порошенко назвал Игоря Коломойского прямым заказчиком всех своих проблем. И обвинил президента Украины Зеленского в том, что тот неплохо зарабатывает в тандеме с олигархом. "Коломойский почему-то без санкций...", – сказал Порошенко.

17.20 На пресс-конференции в Варшаве Петр Порошенко прямым текстом обвинил президента Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.

17.10 А тем временем Петр Порошенко дал пресс-конференцию в Варшаве перед возвращением в Киев. Он жестко раскритиковал Банковую и обвинил команду Зе в тотальной слежке. "Но я не буду актером в плохом сериале Зеленского, я буду играть по своим правилам", – сказал Петр Порошенко.

16.50 Между тем, тяжеловесы украинской политики не понимают причин столь жесткого наезда на Петра Порошенко. Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Юрий Луценко уже заявили о том, что дальнейшая эскалация ситуации, может вернуться к Зеленскому бумерангом.

16.35 Но хватит ходить вокруг да около. Вот как объяснили в ГБР свои претензии к Порошенко. Все четко и официально...

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже доложено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов (речь идет о Викторе Медведчуке – Ред.) и бывшему министру энергетики (Владимиру Демчишину – Ред.).

Вот так выглядит подозрение для экс-министра энергетики.

Подозрение Демчишину, фото ГБР / Фото: Демчишин Подозрение

Они подозреваются в покупке за госсредства угля у ОРДЛО. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против него подрывной деятельности", – заявили в ГБР.

16.25 Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов (занимал свой пост как раз при каденции Петра Порошенко – Ред.) пояснил, что Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Однако, как уточнил Турчинов, подозрение подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель – прокурор Алексей Симоненко.

"Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны", – прояснил ситуацию Александр Турчинов.

16.15 Для начала вспомним из-за за чего разгорелся сыр-бор и почему Порошенко покинул Украину. Итак, 17 декабря 2021 года детективы ГБР пытались вручить Порошенко повестку для вызова на допрос по делу о государственной измене. Однако сделать этого не смогли.

/ Фото: ГБР

В ГБР объяснили провал тем, что Порошенко проигнорировал попытку вручения подозрения возле Верховной Рады и "уехал в неизвестном направлении".

Как это выглядело можно посмотреть прямо сейчас...

Чуть позже пресс-служба партии "Европейская солидарность", официально пояснила, что Порошенко спешил в аэропорт, чтобы "начать заранее запланированное дипломатическое турне".