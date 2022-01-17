Почему от Порошенко требуют миллиард – объяснение адвоката

Для стороны защиты требование прокуратуры не стало неожиданностью

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков рассказал, почему сторона обвинения по делу Порошенко требует миллиард гривен залога в качестве меры пресечения.

"Почему миллиард – очень простой расчет. Если добавить 200 млн грн, на которые было поставлено "Укрэнерго" уголь в 2014-15 годах, если к этим 200 млн добавить 3 млрд, которые не были уплачены за африканские контракты, это равняется 3,2 млрд, и значит, что залог должен быть миллиард. Если кто-то не понял этот расчет, я не виноват – вопрос к прокурорам", – заявил Новиков в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам адвоката, для него не было неожиданностью, когда обвинение попросило такой залог.

"Я напоминаю, что полтора года назад в июле в этом же зале, в этом же здании, когда рассматривалась предварительная попытка избрать залог Петру Порошенко, Генпрокуратура сначала предложила 10 млн грн, и в то время еще считалось, что это большой залог. Вы знаете, что эпоха обнищания у нас не закончилась, с тех пор у нас залог более 100 млн и даже 1 млрд уже не являются чем-то невиданным", – отметил он.

Новиков рассказал, почему отношение генпрокурора Ирины Венедиктовой к этому делу резко изменилось.

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"Почему Венедиктова тогда заявила, что заявления Порошенко о том, что он не намерен прятаться и убегать, хватает, а в этот раз – нет? По моему мнению, единственное, что отличается в этих двух случаях, – уровень отчаяния. Что-то произошло такое, что люди в Офисе генпрокурора понимают, что если не сделать то, что от них просят, то уже полетят головы. Поэтому миллиард гривен, поэтому такая у нас странная ситуация", – сказал он.

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