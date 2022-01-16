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На Банковой передумали задерживать Порошенко – СМИ назвали причину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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16 января, 15:15
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В решении Печерского суда о задержании пятого президента Украины есть слабые места, заявил источник из генпрокуратуры
Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Офисе президента согласовали решение Офиса генпрокурора не задерживать завтра, 17 января, пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в аэропорту.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственный источник в Офисе генпрокурора.

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По данным издания, Банковая все это время определялась со стратегией задержания Порошенко. Но не только желание сорвать лидеру ЕС телекартинку с многотысячной поддержкой в момент задержания силовиками (команда основательно готовится к встрече лидера) стало ключевым в изменении решения Банковой.

По словам источника, есть проблемы с качеством решения Печерского суда, которое было принято за полчаса.

"В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и тем самым поставить под сомнение все дело", – уточняет источник.

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Поэтому народный депутат, скорее всего, получит возможность самостоятельно прийти в Печерский суд завтра в 11:00. И только если он не придет, у прокуроров будут основания его задержать.

Безусловно, учитывая шатания Банковой, решение в любой момент может быть изменено.

Что касается перспективы судебного заседания и меры пресечения для Петра Порошенко на период расследования, то, по версии источника, его ожидает круглосуточный домашний арест. Как и другого фигуранта дела Виктора Медведчука.

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"Сумма залога с 1 миллиарда гривен, скорее всего, слетит до 100 миллионов", – уточнил источник.

Напомним, в понедельник, 17 января, Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Возвращение Петра Алексеевича ждут не только следователи и прокуроры, но и его сторонники, которые по данному поводу даже пишут песни.

Подозрение пятому президенту

  • 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • 29 декабря в партии Порошенко прошли обыски. Руководитель центрального штаба ЕС Александр Турчинов рассказал, что и у кого искали силовики.
  • Кроме того, 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко.

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