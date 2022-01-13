Евротур Порошенко – куда улетел пятый президент, находясь под подозрением в госизмене

Порошенко не стал отменять запланированное дипломатическое турне из-за вызова на допрос в ГБР

Международные дела оказались для Порошенко более важными, чем дело о госизмене. Фото: коллаж "Сегодня"

17 января пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вернется в Киев из дипломатического турне и может быть задержан правоохранителями, открывшими против политика уголовное производство по подозрению в госизмене. 17 декабря 2021 года сотрудники ГБР не смогли вручить Порошенко повестку для вызова на допрос, заявив, что он проигнорировал попытку передачи документа возле здания Верховной Рады и "уехал в неизвестном направлении".

Как объяснили в пресс-службе партии "Европейская солидарность", в тот день лидер политсилы спешил в аэропорт, откуда "отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне". Куда уехал Порошенко и какие неотложные международные дела оказались для пятого президента более важными, чем дело о госизмене, выяснил сайт Сегодня".

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Встреча с Патриархом Варфоломеем в Турции

Как оказалось, допросу в ГБР Порошенко сначала предпочел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем. 18 декабря Порошенко прибыл в резиденцию патриарха в Стамбуле.

"Как всегда теплая и искренняя встреча с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем. Мы обсудили перспективы дальнейшей поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь, признания ее другими православными церквями-сестрами. Мы отметили важность дальнейшего укрепления и развития ПЦУ как залога единения украинского общества", – рассказал Порошенко на своей странице в Facebook.

Допросу в ГБР Порошенко предпочел встречу с вселенским патриархом Варфоломеем / Фото: Facebook

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Он также добавил, что договоренность о встрече была достигнута еще 15 декабря во время телефонного разговора, посвященного третьей годовщине Объединительного собора.

После встречи с Патриархом Варфоломеем Порошенко отправился в храм Святого Георгия на Фанаре в Стамбуле, где помолился за Украину.

В храме Святого Георгия на Фанаре в Стамбуле Порошенко помолился за Украину / Фото: Facebook

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Встречи с политиками в Польше

По завершению мероприятий в Турции, 20 декабря Порошенко прибыл в Польшу. 21 декабря на своей странице в Facebook он опубликовал видео, на котором сообщил, что приехал в Варшаву с двухдневным рабочим визитом.

"Есть многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, посвященные тому, чтобы сформировать мощную коалицию в поддержку Украины и противодействия России, которая на сегодняшний день сконцентрировала у наших границ более чем 100-тысячный воинский контингент с огромной угрозой вторжения", – рассказал Порошенко, добавив, что после международного турне вернется в Украину и пообщается с властью относительно выдвинутых ему подозрений.

Встреча с главой Комитета по иностранным делам Сейма

В этот же день в Варшаве Порошенко встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Мареком Кучинским и обсудил вопросы безопасности и противостояния запуску российского газопровода "Северный поток-2".

"Во время встречи поблагодарил за твердую поддержку Киева со стороны Варшавы и отметил важность дальнейшего скоординированного укрепления трансатлантического фронта санкций против российского агрессора. Что касается так называемых "предложений" Кремля о "гарантиях безопасности", мы подчеркнули: принципиальным условием для любых подобных обсуждений с Москвой является немедленная деэскалация на границах Украины и деоккупация захваченных Россией украинских территорий Донбасса и Крыма", – рассказал Порошенко.

В Варшаве Порошенко обсудил с Мареком Кучинским вопросы безопасности и противостояния запуску "Северного потока-2" / Фото: Facebook

Конференция "Россия – Украина – НАТО"

Вечером 21 декабря в Варшаве пятый президент Украины выступил на международной конференции "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге". Во время выступления Порошенко заявил, что план действий по членству в НАТО для Украины является лучшей санкцией против России.

"План действий по членству в НАТО для Украины должен быть принят уже в следующем году в Мадриде в июне. Я, кстати, хочу напомнить, что План действий по членству в НАТО Польши был также принят в Мадриде. Это будет лучшая санкция, победа свободного мира и сокрушительное поражение Путина. Ибо никакие Будапештские меморандумы безопасность не гарантируют. Единственным инструментом безопасности является НАТО", – подчеркнул политик, добавив, что Украина не будет спрашивать разрешения у Путина, имеет ли она право и возможность стать членом НАТО.

Порошенко: "План действий по членству в НАТО для Украины является лучшей санкцией против России" / Фото: Facebook

Переговоры с вице-маршалком Сената Польши

22 декабря опять же в Варшаве Порошенко провел встречу с вице-маршалком Сената Михалом Каминским и членами сенатского Комитета по иностранным делам. Политики также обсудили угрозу российской агрессии и важность сохранения консолидированной и единой позиции трансатлантического мира по сдерживанию и противодействию деструктивным действиям РФ.

В Варшаве Порошенко провел встречу с вице-Маршалом Сената Михалом Каминским / Фото: Facebook

Встреча со "старым другом", экс-президентом Польши

Кроме того, Порошенко встретился с бывшим президентом Польши (2010 – 2015 г.г.) Брониславом Коморовским. Лидер "Евросолидарности" назвал Коморовского своим старым другом и поблагодарил его за последовательную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС.

Во время встреч с польскими политиками Порошенко также обсудил вопросы предоставления Украине летального вооружения, и пути решения конфликта на Донбассе.

Порошенко встретился со старым другом Брониславом Коморовским / Фото: Facebook

Интервью для европейских журналистов

24 декабря Порошенко пообщался с журналистами и дал интервью нескольким изданиям, в том числе польским, немецким и швейцарским. А 27 декабря политик дал интервью главному редактору Gazeta Wyborcza, бывшему диссиденту и политзаключенному Адаму Михнику.

Порошенко дал интервью главному редактору Gazeta Wyborcza Адаму Михнику / Фото: Facebook

Петр Порошенко не сообщил, где он отпраздновал Новый год и Рождество, но на сайте партии "Европейская солидарность", поздравление политика для украинцев проиллюстрировано фотографией, на которой Порошенко с супругой запечатлены в Варшаве.

После праздников в Брюссель

С 10 января Порошенко продолжил международные встречи и отправился в Бельгию. 12 января в столице Евросоюза, Брюсселе, он встретился с генеральным секретарем Европейской народной партии Антонио Лопес-Истурисом. Политики обсудили вопросы укрепления евроатлантической солидарности с Украиной из-за агрессии России.

"Призвал к введению превентивных санкций против российских властей. Речь идет, в частности, об отключении России от финансовой системы SWIFT, запрете на любые операции с российскими долговыми обязательствами, санкциях против приближенных к Путину лиц и членов их семей и остановке "Северного потока-2", – рассказал Порошенко.

Порошенко и Антонио Лопес-Истурис обсудили вопросы укрепления евроатлантической солидарности / Фото: Facebook

Пятый президент Украины проведет ряд рабочих встреч в Европе до 15 января. В Украину Порошенко вернется 17 января после завершения евротура. По заверениям политика, он готов прибыть в ГБР на допросы, но не был готов ради этого отказаться от ранее запланированных визитов.

"Я приеду – поговорим", – сказал Порошенко в одном из интервью из Польши, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому.

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