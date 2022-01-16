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Неожиданный поворот: Порошенко попросили остаться в Европе

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Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 января, 22:57
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Петр Порошенко рассказал, кто будет плохо спать накануне его возвращения

Пятого президента Украины Петра Порошенко просили остаться в Европе. Об этом политик рассказал в прямом эфире программы "Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина".

В частности, политик ответил на вопрос, будет ли спокойно спать накануне вылета в Украину.

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"Чтобы спокойно спать, нужна основная составляющая — чистая совесть. Я буду спать как ребенок. Думаю, очень плохо будут спать прокуроры и следователи, Татаровы, Смирновы, Портновы и вся эта камарилья Владимира Александровича, которая устроила это очень нехорошее для Украины дело. Это событие, к сожалению, становится событием не только для Украины, а и для всей Европы", — сказал он.

Встречи и переговоры

Порошенко рассказал, чем занимался в течение месяца за границей. Он встретился со Вселенским патриархом, принял участие в международном Форуме по безопасности, во многих европейских столицах встречался с европарламентариями.

"Был очень интенсивный обмен мнениями. Были очень полезные встерчи в Париже, в других европейских столицах, в Брюсселе, где были встречи с европарламентариями, руководством Европейской народной партии — самой большой в ЕС, которая является нашей сестринской партии.

Везде мы поднимали вопросы защиты Украины, объединения и солидарности на случай продолжения российской агрессии против нашего гсоударства. Причем речь шла не только о военном компоненте агрессии. Я уже точно знаю, что такое гибридная война — это и кибервызовы, и информационные вызовы, и политические, вмешательство в избирательные кампании, фейковые новости и много другого. Это был очень насыщенный график.

Но самое главное – у меня были еще две важные встречи: с детьми и внуками, встрече с которыми мешал ковид", — рассказал он.

Порошенко объяснил, почему была выбрана дата для возвращения 17 января.

"Я возвращаюсь 17-го, потому что это начало политического сезона, Владимир Александрович наконец завершил свой отпуск в горах, и наконец, я надеюсь, вернулся в Киев, чтобы начать заниматься своими делами — оборонять государство, обеспечивать энергетическую и военную безопасность", — сказал он.

"Советовали не возвращаться"

Также политик сообщил, что ему намекали на то, чтобы он не возвращался на родину.

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"Звонили из ближайшего окружения Зеленского, выходили на членов моей команды и настойчиво советовали, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Но я возвращаюсь, это моя ответственность перед миллионами избирателей, которые проголосовали за меня в 2014 году и в 2019 году.

Я хочу поблагодарить господина Зеленского за то, что он дал повод тысячам людей отправить мне по смс и через социальные сети слова поддержки, сделать заявления даже тем, от корого я этого не ожидал, и они поддерживали не только и не столько Порошенко. Они поддержали демократию в Украине, европейский выбор, и то, чтобы Украина не была отброшена назад в Малороссию времен Януковича, в разрушение демократии, политическую расправу над лидером оппозиции", — сказал он.

Дело против Порошенко

  • 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • 29 декабря в партии Порошенко прошли обыски. Руководитель центрального штаба ЕС Александр Турчинов рассказал, что и у кого искали силовики.
  • Кроме того, 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко.

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