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Порошенко будут ждать во Львове: аэропорт "возьмут в осаду"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 января, 19:44
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Во львовском аэропорту в день прилета Петра Порошенко планируется большое массовое мероприятие
В аэропорту Львова сторонники Порошенко устраивают митинг. Коллаж "Сегодня"
В аэропорту Львова сторонники Порошенко устраивают митинг. Коллаж "Сегодня"

В Сети появились слухи о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко может прилететь 17 января не в Киев, а во Львов. Это связано с тем, что первый заместитель председателя партии "Европейская солидарность" Олег Синютка собирает большой митинг во львовском аэропорту 17 января, сообщает ZAXID.NET.

Синютка не указал причины митинга, отметив только в заявке "в защиту демократии и закона". В письме, отправленном Синюткой во Львовский горсовет 14 января, говорится, что территориальная организация партии "Европейская солидарность" намерена провести 17 января митинг во Львове по ул. Любинская, 168. По этому адресу и находится Львовский аэропорт.

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Акция назначена на 13 часов, ожидается, что она будет проходить два часа с участием 10 тысяч человек. Организатором собрания и ответственным за соблюдение общественного порядка указан сам Олег Синютка.

При этом как пресс-служба партии, так и Олег Синютка не прокомментировали, с чем связан митинг именно в день планируемого возвращения Петра Порошенко.

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Сам Порошенко на брифинге в Варшаве сказал, что планирует лететь именно в Киев. Однако он не исключил, что самолет могут силой посадить в другом городе.

"Могут ли его посадить в другом аэропорту? Да, могут, и они специально и очень внимательно изучают опыт с Протасевичем (белорусским оппозиционером – ред.) – где, что, куда сажать. Потому что они самолет с "вагнеровцами" не могут сажать, а самолет WizzAir они могут сажать. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет", — сказал политик.

Возвращение Петра Порошенко

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