Толпа, барабаны и много полиции: как Порошенко ждут под судом

Возле здания Печерского суда в Киеве собрались более сотни активистов, которые ждут приезда пятого президента Петра Порошенко.
Люди стучат в барабаны, по ритму отбивая ход часов, который символизирует ожидание прибытия лидера "Евросолидарности".
Возле самого здания суда активисты держат флаги с логотипом партии, украинские флаги, а также плакаты со словами поддержки.
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Порошенко вернулся в Украину
17 января Петр Порошенко вернулся в Украину после зарубежной поездки. Самолет с политиком на борту приземлился в аэропорту "Киев" в 9:05. По прибытии у него забрали паспорт на паспортном контроле в аэропорту "Киев". Спустя время документ ему вернули.
На 11 часов в Печерском суде города Киева назначено рассмотрение дела Петра Алексеевича о госизмене.
В чем подозревают пятого президента
Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
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