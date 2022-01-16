Ареста не будет? Порошенко сделал заявление о планах Зеленского

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Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что не видит оснований для его задержания. Возможный завтрашний арест политик отрицает.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Украинском доме в Варшаве.

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"Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский (президент Украины – Ред.) не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания – Ред.), поэтому нечего комментировать", – сказал Порошенко.

Также политик добавил, что задержав его, Зеленский навредит себе.

Кроме того, Порошенко добавил, что прибудет завтра, 17 января, в суд.

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Напомним, в понедельник, 17 января, Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Подозрение пятому президенту