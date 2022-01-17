Скандал в суде: Порошенко заявил о провокации с бесплатным адвокатом

Пятый президент Украины намерен обращаться в суд

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время заседания в Печерском суде заявил о попытке властей навязать ему бесплатного государственного адвоката, несмотря на то, что у него уже есть защитники. Но тот адвокат взял самоотвод.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Не имея для этого никаких правовых оснований, власть сделала попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что мои адвокаты представлены в судебном заседании. По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы с требованием провести расследование автора и исполнителя этой провокации в сценарии по избавлению меня от права на защиту", – сказал политик.

Порошенко также попросил судью посодействовать и дать поручение.

"На каких основаниях и кто дал поручение относительно предоставления мне бесплатного адвоката. Мне не нужен бесплатный адвокат и требую расследования этой провокации", – сказал он.

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Отметим, судья объявил перерыв для того, чтобы адвокаты Порошенко могли ознакомиться с материалами дела, так как у них не было такой возможности перед заседанием. Суд возобновится в 14:00.

Возвращение Порошенко