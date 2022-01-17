Силовики, пробки и митинг: как в аэропорту Киева ждут Порошенко (фото)

Самолет с пятым президентом Украины должен совершить посадку в 09:10

В аэропорту ожидают возвращения Порошенко. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В аэропорту "Киев" готовятся к прилету пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Уже сейчас на месте много полиции и бойцов спецподразделений. Внутрь здания пускают только при наличии билетов на вылет.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"

Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"

Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"

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Возле терминала "А", где ожидается прилет Порошенко, уже собралось около 200 его сторонников. Все обочины заставлены машинами и микроавтобусами с ровенскими, киевскими, харьковскими, донецкими и другими номерами.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Некоторые из приехавших мало осведомлены, куда идти, а другие монтируют сцену. Наблюдается небольшая пробка из авто рядом с аэропортом.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Зона прилета в аэропорту тоже под охраной полиции.

"В аэропорту, такое впечатление, охраняется, каждый уголок", – говорит наш корреспондент.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Напомним, сегодня, 17 января, Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Перед вылетом нардеп дал пресс-конференцию в Варшаве. "Сегодня" собрали основные тезисы.

Подозрение пятому президенту