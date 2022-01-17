У Гончаренка зник телефон в аеропорту: шукали всім мітингом

Нардеп від "Євролідарності" Олексій Гончаренко втратив телефон. За його словами, він упав біля нього біля виходу з аеропорту. Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.
"Хто бачив телефон у чорному чохлі – будь ласка, підходьте. Це Олексій Гончаренко (сказав політик, вказуючи на себе. – Ред.). Це історичний телефон, який пройшов з нами весь цей шлях. Шкода його втратити, але нехай це буде найбільше горе сьогодні", – сказав він.
Незабаром телефон знайшовся, його повернули політику.
Гончаренко вів сьогодні стрім з літака і після прильоту в аеропорт "Київ". Він показував, як відбувається повернення п'ятого президента України Петра Порошенка.
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Приліт Порошенка до України
17 січня Петро Порошенко повернувся до України після закордонної поїздки. Літак із політиком на борту приземлився в аеропорту "Київ" о 9:05. Після прибуття у нього забрали паспорт на паспортному контролі в аеропорту "Київ". Згодом документ йому повернули.
На 11 годину в Печерському суді міста Києва призначено розгляд справи Петра Олексійовича про держзраду.
На цей момент біля будівлі Печерського суду у Києві Порошенка чекає понад сотня активістів.