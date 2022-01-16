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Порошенко повертається в Україну. Що йому приготувала Зе-команда? Онлайн-репортаж (оновлюється)

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Олександр Максюк Олександр Максюк Заступник подієвого лідера "Сьогодні"
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16 січня, 18:10
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У понеділок, 17 січня, п'ятий президент України Петро Порошенко прилетить в аеропорт "Київ", де його зустрінуть силовики та прихильники

Доброго вечора, Україно! У понеділок, 17 січня, в Україну повертається Петро Порошенко. У міжнародному аеропорту "Київ" вживають екстраординарних заходів безпеки.

Зустрічатимуть п'ятого президента України не лише слідчі ДБР, а і його численні прихильники. Усі інформаційні ресурси холдингу Медіа Група Україна нададуть завтра на всіх своїх платформах повний та детальний звіт про приліт Петра Порошенка.

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Стежте за репортажами наших кореспондентів там, де вам буде найзручніше: на порталі Сьогодні, у прямому ефірі телеканалу Україна 24, а також на наших ресурсах у соцмережах – у YouTube-каналі "Сьогодні" та Facebook.

А тепер ми починаємо онлайн-репортаж про повернення Петра Порошенка та пояснюємо, чому навколо цього виник такий ажіотаж.

16 січня

19:15. Ось іще одна міжнародна теза Петра Порошенка перед поверненням у Київ.

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"Санкції мають послабити Росію та посилити Україну в перспективі безпеки. Щоб зростала ціна, яку доведеться платити Путіну за продовження агресії проти України. Нам потрібно поліпшувати наші оборонні засоби, отримати летальну зброю. Потрібна і фінансова підтримка. Також ми маємо отримати План дій щодо членства. Якщо Путін вимагає гарантій нерозширення від НАТО, що суперечить будь-якому міжнародному праву та Бухарестським угодам, потрібно дати йому гідну відповідь. Північного потоку – 2" не після, а перед, запобігаючи новій хвилі агресії. Також гарантією сильної України буде і українська демократія, свобода слова, свобода зборів, гарантії для опозиції. Це відсутність політичних утисків і вибіркового правосуддя", кінець цитати.

19:05. Загалом, усім, у кого квитки на виліт рано-вранці 17 січня з аеропорту "Київ" (Жуляни) потрібно приїхати набагато заздалегідь. Ось, до речі, відома журналістка Соня Кошкіна теж попереджає українців та всіх іноземців,

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18:41 Петро Порошенко не зміг оминути черговий виток ескалації напруженості на сході України. Нагадаємо, що Росія сконцентрувала потужне ударне угруповання біля наших кордонів.

" Ми не говоримо, що війна розпочнеться у 2022 році, бо висока небезпека ескалації залишається ще з 2014 року. З 2014 до 2015 року ми дали відсіч Путіну. Разом із добровольцями та українським народом я як головнокомандувач ЗСУ зробив тоді все належне для того, щоб повернути дві третини Донбасу. Тепер ми маємо одну з найнебезпечніших ситуацій не лише для України, а й для всієї Європи, а може й усього світу.

Путін показує дуже високий рівень безвідповідальної поведінки . Мобілізувався весь світ: США, наші партнери у Великій Британії, НАТО. Як і у Варшаві, Парижі, Берліні, багатьох європейських столицях, де ми зустрічаємося з нашими партнерами, щоб висловити очікування українців. А ми хочемо, щоби шляхом санкцій вони послабили Росію. Має бути конкретний список реальних санкцій, які запрацюють одразу, якщо розпочнеться друга фаза агресії з боку Путіна ", – Заявив Порошенко.

18:34 Ось повністю прес-конференція Порошенка у Варшаві. Дивимося разом...

17:38 Ну все, маски знято, рукавички кинуто... Петро Порошенко назвав Ігоря Коломойського прямим замовником усіх своїх проблем. І звинуватив президента України Зеленського у тому, що той непогано заробляє у тандемі з олігархом. "Коломойський чомусь без санкцій..." – сказав Порошенко.

17:20 На прес-конференції у Варшаві Петро Порошенко прямим текстом звинуватив президента Зеленського та олігарха Ігоря Коломойського.

17:10 Тим часом Петро Порошенко дав прес-конференцію у Варшаві перед поверненням до Києва. Він жорстко розкритикував Банкову та звинуватив команду Зе у тотальному стеженні. "Але я не буду актором у поганому серіалі Зеленського, я гратиму за своїми правилами", – сказав Порошенко.

16:50 Тим часом важкоатлети української політики не розуміють причин такого жорсткого "наїзду" на Петра Порошенка. Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Юрій Луценко вже заявили про те, що подальша ескалація ситуації може повернутись до Зеленського бумерангу.

16:35 Але вистачить ходити навкруги. Ось як пояснили у ДБР свої претензії до Порошенка . Все чітко та офіційно...

" П'ятий президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема серед представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР ".

У вересні – листопаді 2021 року у зазначеному провадженні оголошено про підозру ще одного з чинних народних депутатів – Віктору Медведчуку , та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину .

Отак виглядає підозра, оголошена екс-міністру енергетики.

Підозра Демчишину, фото ДБР
Підозра Демчишину, фото ДБР / Фото: Демчишин Подозрение

Вони підозрюються у покупці за держкошти вугілля у ОРДЛО. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності", – Заявили в ДБР.

16:25 Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов (займав свою посаду у президентську каденцію Порошенка) пояснив, що Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді.

Проте, уточнив Турчинов, підозру підписала не генеральний прокурор Ірина Венедиктова, а її заступник прокурор Олексій Симоненко.

"Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни" , – прояснив ситуацію Олександр Турчинов.

16:15 Для початку згадаємо через що розгорівся сир-бор і чому Порошенко покинув Україну . Отже, 17 грудня 2021 року детективи ДБР намагалися вручити Порошенкові повістку для виклику на допит у справі про державну зраду. Проте зробити це не змогли.

/ Фото: ГБР

У ДБР пояснили провал тим, що Порошенко проігнорував спробу вручення підозри біля Верховної Ради та "поїхав у невідомому напрямку".

Як це виглядало, можна подивитися прямо зараз...

Трохи згодом прес-служба партії "Європейська солідарність" офіційно пояснила, що Порошенко поспішав до аеропорту, щоб "почати заздалегідь заплановане дипломатичне турне".

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