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На Банковій передумали затримувати Порошенка – ЗМІ назвали причину

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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16 січня, 15:15
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У рішенні Печерського суду про затримання п'ятого президента України є слабкі місця, заявило джерело з генпрокуратури
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

В Офісі президента погодили рішення Офісу генпрокурора не затримувати завтра, 17 січня, п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка в аеропорту.

Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на власне джерело в Офісі генпрокурора.

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За даними видання, Банкова постійно визначалася зі стратегією затримання Порошенка. Але не лише бажання зірвати лідеру ЄС телекартинку з багатотисячною підтримкою в момент затримання силовиками (команда ґрунтовно готується до зустрічі лідера) стало головним у зміні рішення Банкової.

За словами джерела, є проблеми з якістю рішення Печерського суду, яке було ухвалене за пів години.

"У рішенні про затримання міститься низка слабких процесуальних моментів, які адвокати можуть легко розбити і цим поставити під сумнів усю справу", – уточнює джерело.

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Тому народний депутат, найімовірніше, отримає можливість самостійно прийти до Печерського суду завтра об 11:00. І тільки якщо він не прийде, прокурори матимуть підстави його затримати.

Безумовно, з огляду на "хитання" Банкової, рішення будь-якої миті можуть змінити.

Щодо перспективи судового засідання та запобіжного заходу для Петра Порошенка на період розслідування, то за версією джерела, на нього чекає цілодобовий домашній арешт. Як і іншого фігуранта справи Віктора Медведчука.

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"Сума застави з 1 мільярда гривень, найімовірніше, злетить до 100 мільйонів", – уточнило джерело.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва з закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Зі свого боку Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

На повернення Петра Олексійовича чекають не тільки слідчі та прокурори, а і його прихильники, які з цього приводу навіть пишуть пісні.

Підозра п'ятому президентові

  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що й у кого шукали силовики.
  • Крім того, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.

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