У Порошенка відібрали паспорт: працює ДБР

На паспортному контролі відбулася "сутичка" між прихильниками Порошенка та слідчими

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка забрали паспорт на паспортному контролі в аеропорту "Київ".

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він розповів, що у аеропорту їх зустріли слідчі Державного бюро розслідувань.

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Сам Порошенко в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав: "Нас більше ніж 10 хвилин прикордонники не допускають без пояснення будь-яких причин на територію Україну. Я думаю, це провокація, яка підбурює до масових акцій. Ми закликаємо прикордонників не виконувати злочинних наказів Офісу президента і забезпечити моє конституційне право як громадянина України – доступ на територію України".

Через деякий час паспорт політику повернули та пропустили через прикордонний контроль.

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Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників. Насамперед він розповів їм, що прикордонники "встановлювали його особу".

"Вони забрали мій паспорт. Вони пояснювали це, що вони мають встановити мою особу. Бо вони мають великі сумніви, що я є Порошенко. Вони більше 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуска мене на територію України. Так сильно вони нас чекали, так сильно вони нас бояться", – сказав політик.

За словами Порошенка, ситуацію вдалося вирішити виключно завдяки тому, що у складі пасажирів їхнього рейсу була величезна кількість журналістів.

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