Арешту не буде? Порошенко зробив заяву про плани Зеленського

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що не бачить підстав для свого затримання. Можливий завтрашній арешт політик заперечує.
Про це він сказав під час пресконференції в Українському домі у Варшаві.
"Не тому, що я такий недоторканний, але нуль підстав для цього. Упевнений, що Зеленський не зробить цього – не вистрілить собі у ногу. Немає підстав (для затримання. – Ред.), тому нема чого коментувати", – сказав Порошенко.
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Також політик додав, що затримавши його, чинний президент зашкодить собі.
"Я вважаю, що пан Зеленський завдасть собі шкоди, якщо за обставин, що склалися, вдасться до таких заходів", – сказав Порошенко.
Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва з закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу. Зі свого боку Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.
Підозра п'ятому президентові
- Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
- 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що та в кого шукали силовики.
- Крім того, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.
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