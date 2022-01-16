Арешту не буде? Порошенко зробив заяву про плани Зеленського

Нардеп заявив, що повертається в Україну, щоб боротися за країну, а не проти Зеленського

Петро Порошенко (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що не бачить підстав для свого затримання. Можливий завтрашній арешт політик заперечує.

Про це він сказав під час пресконференції в Українському домі у Варшаві.

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"Не тому, що я такий недоторканний, але нуль підстав для цього. Упевнений, що Зеленський не зробить цього – не вистрілить собі у ногу. Немає підстав (для затримання. – Ред.), тому нема чого коментувати", – сказав Порошенко.

Також політик додав, що затримавши його, чинний президент зашкодить собі.

"Я вважаю, що пан Зеленський завдасть собі шкоди, якщо за обставин, що склалися, вдасться до таких заходів", – сказав Порошенко.

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Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва з закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу. Зі свого боку Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

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