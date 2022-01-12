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"Не раджу владі лякати мене арештом": Порошенко повертається до України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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12 січня, 13:48
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У партії Порошенка натякнули, що його прихильники теж готуються до повернення політика
Порошенко назвав точний час повернення до України. Колаж "Сьогодні"
Порошенко назвав точний час повернення до України. Колаж "Сьогодні"

П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться до України з Варшави (Польща), і попередив владу, щоби його не лякали арештом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС".

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У партії зазначили, що нібито прихильники політика також готуються до його повернення.

"Раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження і прослушку – ми інформуватимемо вас про кожний крок, який наближає додому. Так само не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку", – заявив Порошенко.

В партії зазначають, що в умовах широкомасштабної агресії Путіна переслідування лідера опозиції є нічим іншим, як руйнуванням національної єдності, що так необхідно агресору.

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Куди приземлиться п'ятий президент

Судячи з усього, Порошенко 17 січня прилетить літаком лоукосту Wizzair до Жулян, оскільки цього дня на 9:00 це єдиний рейс із Варшави.

Що на нього чекає в аеропорту

24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.

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Екснардеп Ігор Мосійчук повідомив сьогодні, що у прикордонників уже стоїть навпроти прізвища Порошенка помітка – "арешт".

Сам Порошенко розповідав раніше, що заради допиту у Державному бюро розслідувань не збирався ламати свій графік закордонних поїздок як державного діяча

У чому підозрюють Порошенка

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.

Державне бюро розслідувань заявило, що вивчило обставини від'їзду з країни підозрюваного у держзраді п'ятого президента 17 грудня, одразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити йому повістку на допит. Силовики зробили висновки, що Порошенко відлетів з країни поспіхом.

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