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"Вирок потрібен не відразу": як на справу Порошенко відреагували Тимошенко, Разумков та інші "важковаговики"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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14 січня, 07:00
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Топполітики України не схвалюють переслідування Порошенка та назвали причини
Зеленський може мати проблеми через справу Порошенка. Колаж "Сьогодні"
Зеленський може мати проблеми через справу Порошенка. Колаж "Сьогодні"

П'ятому президентові України Петру Порошенку правоохоронці зробили неприємний сюрприз перед Новим роком – оголосили про підозру, а потім суд "добив" рішенням про арешт. Поки підозрюваний у держзраді перебуває за кордоном, важковаговики української політики попереджають владу про наслідки, особливо на тлі російської агресії.

Зеленський вважає, що люди з часом все зрозуміють.

Чинний глава держави попереджав свого опонента ще під час дебатів на "Олімпійському", щоб той не втікав із України, якщо за нього візьмуться правоохоронці. Зеленський вважає, що справа проти Порошенка навряд чи якось вплине на ситуацію всередині держави.

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Зеленський ще раніше попереджав Порошенка
Зеленський ще раніше попереджав Порошенка / Фото: AFP

"На цю ситуацію, зазвичай, впливають фінансові групи. Він (Порошенко. – Ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине – ми не бачимо резонансу стосовно таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали. Якщо це те, що ми прочитали – про вугілля, нехай розбираються правоохоронні органи, суд… Я думаю, що підтримки цих протестів у суспільстві немає, зрозуміло чому… Воно так не виходить… І у 2014 році не їх підтримувало суспільство, хочу нагадати. Я думаю, люди розуміють, що відбувається. Згодом люди зрозуміють, хто є хто".

Яценюк попередив владу про наслідки

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що спроба арешту Порошенка матиме для Зеленського непоправні наслідки

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Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

"Можна запитати Януковича. Суддям, які розглядатимуть цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись. Замість розбрату та політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об'єднати та захистити державу перед загрозою наступу Росії".

Тимошенко сама пережила суди та в'язницю, а тепер дає поради

Лідер "Батьківщини" насамперед радить Порошенку у жодному разі не їхати з країни від правосуддя (хоча політик одразу ж вилетів до Польщі нібито на міжнародні зустрічі).

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Тимошенко має досвід судів. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
Тимошенко має досвід судів. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

"Перша порада. Якщо він вірить у свою правоту і якщо в душі, серце у нього все спокійно стосовно всіх цих подій, категорично йому не можна виїжджати з країни. Нікуди не треба бігти, не треба нікуди їхати. Якщо всередині відчуваєш, що ти маєш рацію, треба залишатися на своїй рідній землі, у себе вдома, проходити всі правосудні, неправосудні суди і доводити, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна".

Юрій Луценко теж не з чуток знайомий із кримінальним переслідуванням

Колишній генеральний прокурор говорив, що, крім підозри про держзраду, "Порошенко має приблизно 100 кримінальних проваджень".

"Висувати підозру експрезиденту – завжди особливо ретельна робота. Я був першим генпрокурором, який особисто підписав підозру Януковичу і довів його до вироку... Суспільство підтримало цей вирок, бо бачило незаперечні докази... Нічого подібного немає ні в цій, ні в раніше порушених справах проти Петра Порошенка".

Разумков називає це політично мотивованою справою

Колишній спікер парламенту бачить у кримінальному провадженні проти Порошенка насамперед не справу, а – політику. На його думку, дуже погано, коли президент не має політичних опонентів, і коли президент має особистих ворогів.

Разумков бачить у цьому просто політику. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Разумков бачить у цьому просто політику. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

"Політична боротьба вона інша. А у нас, на жаль, сьогодні політична боротьба перетворюється на політичні репресії. Якщо ти не погоджуєшся з тією чи іншою тезою чи позицією президента – ти стаєш не опонентом, ти стаєш особистим ворогом. Це погана тенденція, яку ми спостерігаємо в Росії".

Володимир Гройсман хоче дотримання закону

Колишній прем'єр-міністр України, який очолював Кабмін за часів президентства Порошенка, наполягає, щоб справа п'ятого президента проходила лише з дотриманням закону

Гройсман вимагає закону
Гройсман вимагає закону / Фото: kmu.gov.ua

"Влада має діяти прозоро і в рамках закону, а не відразу виносити вирок. Я не збираюся кидати каміння у падаючого. Сильна демократія може вижити лише за належного функціонування верховенства права. Все має вирішуватися згідно із законом".

А у Медведчука незадоволені реакцією Заходу

Нагадаємо, що лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у тих самих злочинах, що й Порошенка, мовляв, вони діяли спільно. Співголова партії Вадим Рабінович поскаржився, що колись вручали підозру куму Путіна, іноземні дипломати мовчали. Але щойно справу відкрили проти Порошенка, посли інших країн різко активізувалися на його захист.

Вадим Рабінович. Фото: facebook.com/OppositionPlatformForLife

"Коли за тією ж статтею та з тими самими формулюваннями підозра Генпрокуратури прилетіла до Петра Порошенка, такого ж партійного лідера, у ту ж мить в унісон посли найстратегічніших наших партнерів закликали до неупередженості та об'єктивності, заявивши, що "уважно стежать за розвитком подій". І недвозначно натякаючи, де "правильне" рішення суду… Лицемірство, подвійні стандарти? Поділ українських політиків на "правильних та неправильних"?"

А як справи у самого Порошенка?

  • 24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.
  • Правоохоронці мотивують необхідність арешту тим, що до цього політик не з'явився до ДБР за повісткою. Більше того, у Держбюро розслідувань порадили п'ятому президентові не переховуватися, інакше на нього чекає найсуворіший запобіжний захід.
  • Тим часом Порошенко вже заявив, що 17 січня повертається до України, і порадив владі не лякати його арештом. Більше того, адвокати політика навіть попросили суд призначити на 17-те засідання щодо розгляду запобіжного заходу – він готовий сам з'явитися до суду, без наручників.

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