Суд дозволив затримати Порошенка – ЗМІ

Прокурори визначилися, який запобіжний захід будуть просити для підозрюваного

Порошенка хочуть насильно доставити до суду. Колаж "Сьогодні"

Виконувач обов'язків генерального прокурора Олексій Симоненко, який нещодавно виписав підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку, затвердив запобіжний захід, який прокуратура проситиме у суду.

Про це повідомляє Головком з посиланням на три окремі джерела, наближені до Офісу генпрокурора.

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Повідомляється, що Симоненко нібито вже підписав клопотання на арешт підозрюваного із можливістю внесення застави у мільярд гривень.

Джерела також зазначають, що генпрокурор Ірина Венедіктова зараз у відпустці, але при цьому все одно перебуває у Києві.

Як повідомляє Страна з посиланням на "Українські новини", вже і Печерський суд Києва дав згоду на затримання Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Джерело у правоохоронних органах повідомило, що відповідне рішення ухвалено сьогодні вранці.

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Водночас адвокати Порошенка заявили на брифінгу, що нічого не знають про рішення суду щодо затримання підозрюваного.

Порошенко теж скоро чекає на суд?