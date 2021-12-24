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Суд дозволив затримати Порошенка – ЗМІ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
24 грудня, 14:40
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Прокурори визначилися, який запобіжний захід будуть просити для підозрюваного
Порошенка хочуть насильно доставити до суду. Колаж "Сьогодні"
Порошенка хочуть насильно доставити до суду. Колаж "Сьогодні"

Виконувач обов'язків генерального прокурора Олексій Симоненко, який нещодавно виписав підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку, затвердив запобіжний захід, який прокуратура проситиме у суду.

Про це повідомляє Головком з посиланням на три окремі джерела, наближені до Офісу генпрокурора.

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Повідомляється, що Симоненко нібито вже підписав клопотання на арешт підозрюваного із можливістю внесення застави у мільярд гривень.

Джерела також зазначають, що генпрокурор Ірина Венедіктова зараз у відпустці, але при цьому все одно перебуває у Києві.

Як повідомляє Страна з посиланням на "Українські новини", вже і Печерський суд Києва дав згоду на затримання Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Джерело у правоохоронних органах повідомило, що відповідне рішення ухвалено сьогодні вранці.

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Водночас адвокати Порошенка заявили на брифінгу, що нічого не знають про рішення суду щодо затримання підозрюваного.

Порошенко теж скоро чекає на суд?

  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій т.зв. "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення до України. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.

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