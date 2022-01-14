"Приговор нужен не сразу": как на дело Порошенко отреагировали Тимошенко, Разумков и другие "тяжеловесы"

ТОП-политики Украины не одобряют преследование Порошенко и назвали причины

У Зеленского могут быть проблемы из-за дела Порошенко. Коллаж "Сегодня"

Пятому президенту Украины Петру Порошенко правоохранители сделали неприятный сюрприз перед Новым годом – объявили о подозрении, а потом суд "добил" решением об аресте. Пока подозреваемый в госизмене находится за границей, тяжеловесы украинской политики предупреждают власть о последствиях, особенно на фоне российской агрессии.

Зеленский считает, что люди со временем все поймут…

Действующий глава государства предупреждал своего оппонента еще во время дебатов на "Олимпийском", чтобы тот не сбегал из Украины, если за него возьмутся правоохранители. Зеленский считает, что дело против Порошенко вряд лит как-то повлияет на ситуацию внутри государства.

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Зеленский еще раньше предупреждал Порошенко / Фото: AFP

"На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко. – Ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное – мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали. Если это то, что мы прочитали – про уголь, пусть разбираются правоохранительные органы, суд. Я думаю, что поддержки этих протестов в обществе нет, понятно почему. Оно так не выходит. И в 2014 году не их поддерживало общество, хочу напомнить. Я думаю, люди понимают, что происходит. Со временем люди поймут, кто есть кто".

Яценюк предупредил власть о последствиях

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия.

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Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

"Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба особы с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться. Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России".

Тимошенко сама пережила суды и тюрьму, а теперь дает советы

Лидер "Батькивщины" в первую очередь советует Порошенко ни в коем случае не уезжать из страны от правосудия (хотя политик сразу же улетел в Польшу якобы на международные встречи).

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У Тимошенко есть опыт судов. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

"Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная".

Юрий Луценко тоже не понаслышке знаком с уголовным преследованием

Бывший генеральный прокурор говорил, что помимо подозрения о госизмене "Порошенко имеет приблизительно 100 уголовных производств".

Юрий Луценко. Фото: AFP / Sergei SUPINSKY

"Выдвигать подозрение экс-президенту – всегда особенно тщательная работа. Я был первым генпрокурором, лично подписавшим подозрение Януковичу и довел его до приговора ... Общество поддержало этот приговор, потому что видело неопровержимые доказательства … Ничего подобного нет ни по этому, ни по ранее возбужденным делам против Петра Порошенко".

Разумков называет это политически мотивированным делом

Бывший спикер парламента видит в уголовном производстве против Порошенко, в первую очередь, не дело, а – политику. По его мнению, очень плохо, когда у президента нет политических оппонентов, и когда у президента есть личные враги.

Разумков видит в этом всем просто политику. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

"Политическая борьба она другая. А у нас, к сожалению, сегодня политическая борьба превращается в политические репрессии. Если ты не соглашаешься с тем или иным тезисом или позицией президента – ты становишься не оппонентом, ты становишься личным врагом. Это плохая тенденция, которую мы наблюдаем в России".

Владимир Гройсман хочет соблюдения закона

Бывший премьер-министр Украины, который возглавлял Кабмин во времена президентства Порошенко, настаивает, чтобы дело пятого президента проходило только с соблюдением закона.

Гройсман требует закона / Фото: kmu.gov.ua

"Власть должна действовать прозрачно и в рамках закона, а не сразу выносить приговор. Я не собираюсь бросать камни в падающего. Сильная демократия может выжить только при должном функционировании верховенства права. Все должно решаться по закону".

А у Медведчука недовольны реакцией Запада

Напомним, что лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука подозревают в тех же преступлениях, что и Порошенко, мол, они действовали сообща. Сопредседатель партии Вадим Рабинович пожаловался, что когда вручали подозрение куму Путина, иностранные дипломаты молчали. Но как только дело открыли против Порошенко, послы других стран резко активизировались в его защиту.

Вадим Рабинович. Фото: facebook.com/OppositionPlatformForLife

"Когда по той же статье и с теми же формулировками подозрение Генпрокуратуры прилетело к Петру Порошенко, такому же партийному лидеру, тут же в унисон послы самых стратегических наших партнеров призвали к беспристрастности и объективности, заявив, что "внимательно следят за развитием событий". И недвусмысленно намекая, где "правильное" решение суда… Лицемерие, двойные стандарты? Деление украинских политиков на "правильных и неправильных"?".

А как дела у самого Порошенко?