Тікати марно – буде гірше: ДБР попередило Порошенка

В очікуванні повернення до України п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Державне бюро розслідувань (ДБР) попередило, що очікує політика у разі подальших ігнорувань повісток на допити.
Попередження з'явилося на сайті ДБР.
Попередження
"З метою виконання народним депутатом покладених на нього процесуальних обов’язків, слідчий за погодженням з в. о. Генерального прокурора звернувся до Печерського райсуду міста Києва з відповідним клопотанням про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу. У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею. За інформацією зі ЗМІ, п’ятий Президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні ДБР.
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Також повідомляється, що ухилення від явки до суду може розцінюватися як один із ризиків, який дає підстави слідчому судді подати прохання щодо застосування найсуворішого запобіжного заходу.
Ситуація
- На повернення Петра Олексійовича чекають не тільки слідчі та прокурори, а і його прихильники, які з цього приводу навіть пишуть пісні.
- За даними колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, Державна прикордонна служба України готується затримати п'ятого президента Петра Порошенка прямо в аеропорту по прильоті до Києва.
- П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться до України з Варшави (Польща), і попередив владу, щоби його не лякали арештом.
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".