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Перша реакція Зеленського на підозру Порошенку: "Згодом люди зрозуміють…"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 грудня, 21:55
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Шостий президент України прокоментував справи п'ятого президента
"Я ваш вирок" - крилата фраза Зеленського на адресу Порошенка / Колаж "Сьогодні"
"Я ваш вирок" - крилата фраза Зеленського на адресу Порошенка / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що справа проти п'ятого президента України Петра Порошенка не викличе жодних протестних настроїв у суспільстві.

Про це Зеленський заявив на полях конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30", відповідаючи на запитання журналістів, передає РБК Україна.

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Реакція шостого президента

"Я не думаю, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію зазвичай впливають фінансові групи. Він (Порошенко. – Ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине – ми не бачимо резонансу стосовно таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали. Якщо це те, що ми прочитали – про вугілля, нехай розбираються правоохоронні органи, суд. Я думаю, що підтримки цих протестів у суспільстві немає, зрозуміло, чому. Воно так не виходить. І у 2014 році не їх підтримувало суспільство, хочу нагадати. На мою думку, люди розуміють, що відбувається. Згодом люди зрозуміють, хто є хто", – сказав Зеленський журналістам.

Навколо п'ятого президента

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