Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Влада Події

Після підозри Порошенка знову викликають у ДБР – у чому причина

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
20 грудня, 17:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політику дали три дні, щоб повернутися до України і прийти до слідчого
Депутат сьогодні не з'явився на виклик правоохоронців. Колаж "Сьогодні"
Депутат сьогодні не з'явився на виклик правоохоронців. Колаж "Сьогодні"

П'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, якому повідомили про підозру в держзраді, повторно викликають до Державного бюро розслідувань для вручення клопотання про запобіжний захід.

Про це повідомив на брифінгу представник Офісу генпрокурора.

Реклама

Правоохоронці зазначили, що наразі не вирішено, який запобіжний захід будуть просити у суду для підозрюваного.

"Вказана особа сьогодні не прибула на виклик. Ми його ще раз викликали на четвер, 23 грудня, на 10:00. Саме тоді вирішуватиметься питання про вручення клопотання про запобіжний захід. Те, яким буде цей запобіжний захід, залежатиме від багатьох факторів. Це і поведінка у суді, і оцінка ризиків", – сказав представник прокуратури.

"Вугільна справа"

  • Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • 8 жовтня народному депутату від ОПЗЖ та куму Путіна Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР"/"ДНР".
  • 12 листопада СБУ повідомила про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину, якому теж приписують "схематоз" із вугіллям та злочинні накази.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

47 522

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти