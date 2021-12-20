Після підозри Порошенка знову викликають у ДБР – у чому причина

Політику дали три дні, щоб повернутися до України і прийти до слідчого

Депутат сьогодні не з'явився на виклик правоохоронців. Колаж "Сьогодні"

П'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, якому повідомили про підозру в держзраді, повторно викликають до Державного бюро розслідувань для вручення клопотання про запобіжний захід.

Про це повідомив на брифінгу представник Офісу генпрокурора.

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Правоохоронці зазначили, що наразі не вирішено, який запобіжний захід будуть просити у суду для підозрюваного.

"Вказана особа сьогодні не прибула на виклик. Ми його ще раз викликали на четвер, 23 грудня, на 10:00. Саме тоді вирішуватиметься питання про вручення клопотання про запобіжний захід. Те, яким буде цей запобіжний захід, залежатиме від багатьох факторів. Це і поведінка у суді, і оцінка ризиків", – сказав представник прокуратури.

"Вугільна справа"