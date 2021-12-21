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Первая реакция Зеленского на подозрение Порошенко: "Со временем люди поймут…"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 декабря, 21:55
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Шестой президент Украины прокомментировал дела пятого президента
"Я ваш приговор" - крылатая фраза Зеленского в адрес Порошенко / Коллаж "Сегодня"
"Я ваш приговор" - крылатая фраза Зеленского в адрес Порошенко / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что дело против пятого президента Украины Петра Порошенко не вызовет никаких протестных настроений в обществе.

Об этом Зеленский заявил на полях конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30", отвечая на вопросы журналистов, передает агентство РБК Украина.

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Реакция шестого президента

"Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко. – Ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное – мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали. Если это то, что мы прочитали – про уголь, пусть разбираются правоохранительные органы, суд. Я думаю, что поддержки этих протестов в обществе нет, понятно почему. Оно так не выходит. И в 2014 году не их поддерживало общество, хочу напомнить. Я думаю, люди понимают, что происходит. Со временем люди поймут, кто есть кто", – сказал Зеленский журналистам.

Вокруг пятого президента

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