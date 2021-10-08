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Медведчук подозревается в снабжении террористов деньгами... в чемоданах (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 октября, 20:20
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Генпрокуратура и СБУ обнародовали новые разговоры Медведчука с Сурковым
Ирина Венедиктова рассказала, что нового инкриминируют Виктору Медведчуку / Коллаж "Сегодня"
Ирина Венедиктова рассказала, что нового инкриминируют Виктору Медведчуку / Коллаж "Сегодня"

Главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, который вот уже полгода находится под домашним арестом, сообщено о новых подозрениях. Его обвиняют в государственной измене и в содействии по предварительному сговору в деятельности террористическим организациям.

Уведомление о новых подозрениях народному депутату подписала 8 октября генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова.

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Заявление генпрокурора

"Речь не о конкретном лице... Речь о том, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины, и строили совместные с террористами "ЛНР" и "ДНР" схемы. В материалах следствия говорится о событии острого периода конфликта на востоке Украины. Пока наших воинов убивали на фронте, государство отправляло чемоданы наличных руководителям террористических организаций", – заявила Венедиктова.

В качестве доказательств СБУ выложила аудио- и видеоматериалы по делу. В частности, новые разговоры предположительно Медведчука с советником правительства РФ Владиславом Сурковым.

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Новые факты

По данным следствия, подозреваемый был привлечен представителями высшего политического руководства Российской Федерации к подрывной деятельности против Украины.

В конце 2014 года он совместно с пособниками, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Они организовали приобретение за государственные средства товаров у подконтрольных террористам предприятий.

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Нынешний народный депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершения оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.

Всего в течение 2015 года организациям "ЛНР" и "ДНР" было перечислено, обналичено и распределено не менее 200 млн гривен, не считая средств уплаченных в наличной форме.

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В Генпрокуратуре заявили, что проверят причастность к указанным преступлениям бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Предыдущие обвинения

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

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