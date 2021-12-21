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Порошенко назвал сроки своего возвращения в Украину (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
21 декабря, 11:47
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В Киеве политика ждут для избрания ему меры пресечения
Порошенко не собирается скрываться за границей. Коллаж "Сегодня"
Порошенко не собирается скрываться за границей. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Петр Порошенко, которому накануне объявили о подозрении в государственной измене, заявил, что намерен вернуться в Украину в начале января.

Соответствующее видеообращение он записал в Facebook.

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По его словам, сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.

Он также отметил, мол, из Офиса президента ему "передают привет" с намеками, чтобы он не возвращался в Украину.

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"Я не сделаю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста "видосиков" господина Зеленского", – сказал Порошенко.

Новость дополняется…

Петр Порошенко
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