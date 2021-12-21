Порошенко назвал сроки своего возвращения в Украину (видео)

В Киеве политика ждут для избрания ему меры пресечения

Порошенко не собирается скрываться за границей. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Петр Порошенко, которому накануне объявили о подозрении в государственной измене, заявил, что намерен вернуться в Украину в начале января.

Соответствующее видеообращение он записал в Facebook.

Реклама

По его словам, сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.

Он также отметил, мол, из Офиса президента ему "передают привет" с намеками, чтобы он не возвращался в Украину.

Реклама

"Я не сделаю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста "видосиков" господина Зеленского", – сказал Порошенко.

Новость дополняется…