Медведчук підозрюється в постачанні терористів грошима ... в валізах (відео)

Главі політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, який ось уже півроку перебуває під домашнім арештом, повідомлено про нові підозри. Його звинувачують у державній зраді і в сприянні за попередньою змовою в діяльності терористичних організацій.
Повідомлення про нові підозри народному депутату підписала 8 жовтня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
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Заява генпрокурора
"Мова не про конкретну особу... Мова про те, як окремі українські політики і високопосадовці в розпал війни грали на боці Росії, нехтували інтересами України, та будували спільні з терористами схеми. В матеріалах слідства йдеться про подію гострого періоду конфлікту на Сході України. Поки наших воїнів вбивали на фронті, держава відправляла валізи готівки керівникам терористичних організацій", – заявила Венедиктова.
Як докази СБУ виклала аудіо- і відеоматеріали у справі. Зокрема, нові розмови імовірно Медведчука з радником уряду РФ Владиславом Сурковим.
Нові факти
За даними слідства, підозрюваний був притягнутий представниками вищого політичного керівництва Російської Федерації до підривної діяльності проти України.
В кінці 2014 року він разом з посібниками, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Вони організували придбання за державні кошти товарів у підконтрольних терористам підприємств.
Нинішній народний депутат схиляв керівництво України до незаконних оборудок з "ЛНР" і "ДНР" і здійснення оплати безпосередньо керівникам терористичних організацій. При цьому орієнтував на надання незаконних вказівок посадовим особам Міненерго і ВАТ "Центренерго" до укладання договорів з двома підприємствами, які були підконтрольні терористам.
Всього протягом 2015 року організаціям "ЛНР" і "ДНР" було перераховано, переведено у готівку та розподілено не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів сплачені готівкою.
Медведчука залишили під арештом – рішення суду (відео)
У Генпрокуратурі заявили, що перевірять причетність до вказаних злочинів колишнього президента України Петра Порошенка і екс-главу НБУ Валерію Гонтареву.
Попередні звинувачення
Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:
- замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
- антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).