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Порошенко "світить" 15 років ув'язнення – у чому його підозрюють

Наталія Магдик Наталія Магдик
20 грудня, 16:30
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Слідство вважає, що Порошенко міг сприяти діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР"
Порошенко підписали підозру у держзраді
Порошенко підписали підозру у держзраді / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятому Президенту України Петру Порошенку повідомлено про підозру у скоєнні державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

У повідомленні наголошується, що зараз вони розслідують кримінальне провадження з організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям т.н "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

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Порошенко підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі серед представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року у зазначеному провадженні вже доповідено про підозру ще одному з чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики.

"Порошенко підозрюється у купівлі за державні кошти вугілля в ОРДЛО. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій. Це у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти нього підривної діяльності", – зазначили у ДБР.

Виробництво здійснюється за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

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Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто воно було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом (направлений за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу Порошенку.

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Передісторія

  • У травні журналісти проекту Bihus.Info опублікували першу частину розслідування, в основу якого покладено записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. У розмовах з ними Медведчук неодноразово посилається на те, що вести переговори та відігравати роль посередника йому доручили президент України Петро Порошенко та президент РФ Володимир Путін. Проте записів розмов ні з Порошенком, ні з Путіним у матеріалі немає
  • 8 жовтня народному депутату від ОПЗЖ та куму Путіна Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР"/"ДНР".
  • Того ж дня голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що правоохоронці перевірять причетність п'ятого президента Петра Порошенка та колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої до цієї справи.
  • 17 грудня Петро Порошенко вирішив проігнорувати прохання слідчих Державного бюро розслідувань отримати повістку на допит у справі про торгівлю вугіллям з ОРДЛО та втік від них автомобілем, вигукуючи слова дуже схожі на ненормативну лексику.

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