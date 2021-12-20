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"Порошенко повернеться" – в ЄС розповіли, коли чекати на експрезидента в Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 грудня, 18:24
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У партії колишнього президента вважають політичним переслідуванням справу проти свого лідера
Порошенко полетів, але обіцяв повернутись / Колаж "Сьогодні"
Порошенко полетів, але обіцяв повернутись / Колаж "Сьогодні"

"Політично вмотивована фейкова підозра" – так у партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність" прокоментували повідомлення ДБР та СБУ про пред'явлення підозри їхньому лідерові у скоєнні державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій. І запевнили, що їхній лідер обов'язково повернеться в Україну.

Про це сказано у повідомленні партії на її сторінці у Фейсбуці .

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Заява

"Вже скоро як три роки сотні прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчих ДБР та СБУ здійснюють десятки незаконних кримінальних проваджень проти п’ятого Президента на численні прямі вимоги Володимира Зеленського. Всім вже давно зрозуміло – дії правоохоронних органів не мають нічого спільного з правом. Це політичне замовлення Зеленського, маніакально одержимого ідеєю розправи над своїм головним опонентом", – йдеться у заяві партії.

Також у "Європейській солідарності" запевнили, що Петро Олексійович точно повернеться до України з міжнародного турне, яке просто випадково співпало із викликом на допит до ДБР.

"За цей час (за час слідства – Ред.) Порошенко з десяток разів відбував у закордонні відрядження і повертався з них. Так само буде і цього разу. Як би Зеленський не мріяв позбутися лідера опозиції, Петро Порошенко повернеться після візитів на Фанар до Вселенського Патріарха, поїздки до Польщі з зустрічами високого рівня, після новорічно-різдвяних канікул та планованого після них ще одного закордонного відрядження", – сказано у заяві ЄС.

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Гучна справа

  • Нагадаємо, 17 грудня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спробували вручити Петру Олексійовичу повістку на допит, коли він виходив із будівлі Верховної Ради. Політик дуже швидко сів у автомобіль, який у ту ж мить поїхав, не дочекавшись, поки всі пасажири зачинять двері в машині.
  • За кілька годин Порошенка помітили в аеропорту, а наступного дня він виставив свої фото із Стамбула разом із Вселенським Патріархом Варфоломієм.
  • 16 грудня на сайті ДБР повідомили, що слідчі запрошували Порошенка на допит у рамках розслідування справи "за злочинною схемою доставки вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України".
  • 20 грудня колишній секретар РНБО Олександр Турчинов під час брифінгу заявив, що п'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді.
  • Наступний етап – вибір запобіжного заходу. На брифінгу Представник Офісу генпрокурора повідомив, що лідера "Європейської солідарності" повторно викликають у ДБР тепер уже для вручення клопотання про запобіжний захід.

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