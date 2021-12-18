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Розкрита стамбульська таємниця Порошенка після інциденту з ДБР – фото

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 грудня, 17:26
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П'ятий президент України здійснює важливий дипломатичний візит
У понеділок на Порошенка чекають у ДБР, але він полетів/Колаж "Сьогодні"
У понеділок на Порошенка чекають у ДБР, але він полетів/Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко здійснив візит до Вселенського Патріарха Варфоломія. Таким чином, стала відома мета його поспішної поїздки до Стамбулу, де політик опинився відразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити йому повістку.

Таємницю поїздки до Туреччини Петро Олексійович розкрив на своїй сторінці у Facebook.

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Важливий візит

"Про цю зустріч ми домовилися ще 15 грудня під час телефонної розмови з нагоди третьої річниці Об’єднавчого собору. Ми продовжимо нашу спільну роботу і в майбутньому", – написав п'ятий президент.

Порошенко на прийомі у Патріарха Варфоломія у Стамбулі
Порошенко на прийомі у Патріарха Варфоломія у Стамбулі

Він також повідомив, що під час візиту обговорили перспективи подальшої підтримки Православної Церкви України, насамперед визнання її іншими православними церквами. "Ми відзначили важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства", – резюмував Порошенко.

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Далі у Петра Олексійовича запланований візит до Польщі.

Збіг

Напередодні ввечері з'явилася інформація, що співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спробували вручити Петру Олексійовичу повістку на допит, коли він виходив із будівлі Верховної Ради. Проте політик дуже швидко сів у свій автомобіль, який у ту ж мить поїхав, не дочекавшись, поки всі пасажири зачинять двері в машині.

Порошенку намагаються вручити повістку

Буквально за дві години Петра Олексійовича помітили пасажири в аеропорту, коли він сідав на рейс до Туреччини. Миттєво фото з'явилося у соцмережах.

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У "Європейській солідарності" пояснили поспішний відліт їхнього лідера за кордон необхідністю здійснення дипломатичного візиту.

"На відміну від Зеленського, Порошенко боронить Україну на всіх фронтах. Один з найважливіших на сьогодні – це міжнародна підтримка", – сказано на сторінці партії у Facebook.

Кримінальне переслідування

За даними ЗМІ, Петра Порошенка викликали у понеділок, 20 грудня, для вручення підозри у справі про зраду батьківщини, за якою також проходить народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

На сайті ДБР сказано, що слідчі ДБР у взаємодії зі слідчими СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розслідують справу "про злочинну схему доставки вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України".

"17 грудня, для встановлення усіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Реакція ЄС

"Цього разу для політичного переслідування він (Володимир Зеленський. – Ред.) знову використовує ручне ДБР, слідчих якого нині використовують в ролі акторів для сьогоднішнього "відосика". Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді та всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої "вугільної справи" та її цілковитої необґрунтованості", – сказано у заяві "Європейської солідарності".

Ситуація

Тільки 10 грудня генпрокурор України Ірина Венедіктова під час візиту до США заявила, що поки що нових процесуальних рішень стосовно колишнього президента України, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка немає.

На початку жовтня куму Володимира Путіна (Віктору Медведчуку) повідомили про нову підозру – його звинувачують у держзраді і сприянні діяльності терористичним організаціям ("ЛНР"/"ДНР").

15 листопада ексміністра енергетики та вугільної промисловості Демчишина викликали до ДБР за підозрою у справі про контрабанду вугілля.

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