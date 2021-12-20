Порошенку оголосили про підозру

Турчинов розповів, у чому підозрюють п'ятого президента України

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді.

Про це оголосив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов під час брифінгу.

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За його словами, підозру підписала не генпрокурор Ірина Венедиктова, а її заступник – прокурор Олексій Симоненко.

"Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни", – сказав Турчинов.

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